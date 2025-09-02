Humors par dzīvi pēc 40: pie skatītājiem nonāk jauns pašmāju komēdijseriāls “Luksofors”
Jaunais pašmāju seriāls par vīriešu draudzību “Luksofors” jau pirmajā epizodē risina vairākas problēmas, ar ko saskaras vīrieši dažādos attiecību statusos – kā aizvadīt draugu sarunas, ja sieva sēž blakus? Kā tikt uz ballīti, ja draudzene nelaiž? Un visbeidzot – kā izbeigt attiecības, kuras nemaz nav sākušās? Skaties humora pilno seriālu “Luksofors” Go3 televīzijā un TV3 no 1. septembra pirmdienu–ceturtdienu vakaros!
Seriāls “Luksofors” atspoguļo vīriešus ap 40 gadiem, kuri pēkšņi saprot, ka viņu dzīve ir līdzīga luksoforam. Ja tu esi neprecēts, tev deg zaļā gaisma, un tu esi brīvs darīt visu, ko vēlies. Ja tu neesi viens, tev luksoforā deg dzeltenā gaisma. Tu atrodies kaut kur pa vidu – no vienas puses esi dzīves virpulī, bet no otras puses tevi māc šaubas – varbūt vērts apstāties? Ja esi precējies, tev deg sarkanā gaisma, kas nozīmē, ka ne dzeltenā, ne zaļā gaisma vairs nekad neiedegsies. Tu esi ģimenes cilvēks – stāvi uz vietas un nekusties kā luksofors, kurš ir apstājies. Tagad nav laika domāt par sevi, par tevi domā citi.
Par šiem trīs draugiem dažādos attiecību statusos arī stāsta jaunais seriāls, kurā varoņi jau pirmajā epizodē saskarsies ar vairākām problēmām. “Dzeltenās gaismas” varonis Viesturs ir pasākumu producents, kuram pēkšņi jāsarīko pasākums 18 gadus vecam, bagātam jaunietim, kas jau visu ir piedzīvojis ASV. “Sarkanajam” draugam Edam būs ilgi jādomā par to, kā pacelt telefona klausuli un nodot ziņu draugiem, ka sieva klausās sarunu, savukārt “zaļais” varonis Toms saskarsies ar problēmu, ka aizņemtus draugus uz ballīti nebūs nemaz tik viegli dabūt.
Trīs draugus atveido Kaspars Zāle, Jānis Āmanis un Artūrs Putniņš, un seriālā nozīmīgas lomas arī atveido Dārta Daneviča, Anta Aizupe un Līga Robežniece. Gandrīz katrā sērijā ierastajam aktieru sastāvam epizodiskajās lomās pievienosies arī citi Latvijā slaveni aktieri un slavenības.
Seriālu veido producenti Ieva Salceviča un Rimvydas Martinaitis, pārstāvot Latvijā zināmo uzņēmumu "Seriālu mājas", kas pazīstams ar seriāliem "Viņas melo labāk", "Tunelis", "Nemīlētie" un citiem. Seriāla režisors - Ričardas Vitkaitis.
“Luksofors” būs ideāli piemērots, lai uzlabotu garastāvokli darbadienu vakaros. Turklāt, skatītājiem nav jāuztraucas, ja pāris sērijas tiek nokavētas. Seriālu var sākt skatīties no jebkuras epizodes, jo sēriju notikumi nav savstarpēji saistīti! Skaties jauno seriālu Go3 televīzijā no 25. augusta un TV3 kanālā no 1. septembra pirmdienās-ceturtdienās plkst. 21.10.
Seriāls “Luksofors” ir veidots pēc “Keshet Broadcasting and Endemol Israel” oriģinālsatura "RAMZOR", kura veidotājs ir Adir Miller un izplatītājs “Keshet International Ltd.”