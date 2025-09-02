Vai Pamelas Andersons un Liama Nīsona romāns jau galā?
Kuluāros klīst runas, ka Liama Nīsona un Pamelas Andersones romantiskajās attiecībās iezagusies spriedze…
Abiem aktieriem pietuvināti avoti atklājuši, ka Liamam Nīsonam ir grūti samierināties ar Pamelas Andersones pagātni. Nesen viņš nonāca mediju uzmanības centrā, kad kopā ar Pamelu sarkanā paklāja pasākumos atklāti izrādīja maigumu. Tas notika, reklamējot viņu kopīgo filmu “Kailais ierocis”. Tomēr aiz šī spožuma Nīsonu joprojām moka domas par aktrises bijušo draudzību ar Džuljenu Asanžu.
Viņš izjūtot lielu greizsirdību pret Džuljenu. “Liamam ir ļoti svarīga Pamela, taču viņas kopā pavadītais laiks ar Asanžu met milzīgu ēnu uz jaunajām attiecībām,” vārdā nenosauktā paziņas teikto citē portāls “Radar Online”. “Viņš ir lepns vīrietis, un daži no vecajiem ziņu virsrakstiem viņam traucē virzīties tālāk. Viņš joprojām cīnās, lai to pārvarētu.”
Asanža un Andersones pagātne bijusi strīdīgi vērtēta. Aktrise gadiem ilgi bija bieža viešņa gan Ekvadoras vēstniecībā, gan vēlāk cietumā, kur aktīvi iestājās par “WikiLeaks” dibinātāja brīvību un veselību, saukdama viņu par “pašu nevainīgāko cilvēku pasaulē”.
Tagad Asanžs ir atbrīvots un dzīvo Austrālijā kopā ar sievu. Avoti norāda, lai arī Pamela “uzstāj, ka viņas tikšanās ar Asanžu bijušas draudzības un aktīvisma vadītas”, Nīsons nespējot tikt pāri, kā tās uztver sabiedrība – un šīs domas viņu nomāc.
“Pamelas tikšanās ar Džuljenu vienmēr bija pretrunīgi vērtētas,” norādīja paziņa. “Pat ja tas bijis tikai apskāviens vai atbalsta žests, cilvēki to interpretēja kā kaut ko vairāk. Liams to zina, un tas viņu mulsina.”
Avots papildināja viedokli par Nīsonu, sakot: “Viņš daudzējādā ziņā ir vecmodīgs. Viņš apbrīno Pamelu, taču raizējas, ka bijušās saistības vienmēr kā rēgs sekos viņiem. Vīrietim, kurš augstu vērtē privātumu, tas ir smags pārbaudījums.”
Savukārt Pamela Andersona uzskata, ka “Liamam vajadzētu pieņemt viņas pagātni – taču viņam joprojām ir grūti to izdarīt.”