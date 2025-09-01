Rīgā filmētā filma, kurā Džūds Lo attēlo Putinu, Venēcijas kinofestivālā izpelnās 10 minūšu ovācijas
Režisora Olivjē Asajasa filma “Kremļa burvis”, kurā Vladimira Putina lomu atveido slavenais Džūds Lo, un, kuras filmēšana notika arī Rīgā, izpelnījusies lielas ovācijas Venēcijas kinofestivālā.
Medijs “Variety” vēsta, ka politiskais trilleris par Krievijas asiņainā diktatora politiskās karjeras pirmajiem gadiem Venēcijā izpelnījies 10 minūšu ovācijas.
Publika tik ļoti novērtējusi režisora un aktieru, tostarp Pola Deino, veikumu, ka ilgie aplausi saraudinājuši aktrisi Alīsiju Vikanderi, kura filmā atveidojusi Putina “labās rokas” Vadima Baranova (Pols Deino) sirdsāķīti.
Filmas darbība norisinās 1990. gadu sākumā. “Kremļa burvis” vēsta par izdomātu realitātes šovu producentu Vadimu Baranovu, kurš negaidīti kļūst par Putina — bijušā KGB virsnieka un daudzsološa jaunā politiķa Krievijas Federācijā — padomnieku komunikācijas jautājumos.
Par filmēšanas norisi Rīgā bija atbildīga studija “Forma Pro Films”. Filmēšanas laikā vairākkārt tika ierobežota satiksme un pats Lo reiz tika pamanīts Vecrīgā, pilnā “Putina ietērpā”.