Aģentūras "Dace" rīkotā iedvesmas pasākumā TV personība un influencere Katrīne Vasiļevska atklāja, ka būs dziedātāja Mika Dukura kāzās vedējmāte.
Slavenības
Šodien 12:12
Katrīne Vasiļevska pošas par vedējmāti Mika Dukura kāzās
TV personība un digitālā satura veidotāja Katrīne Vasiļevska publiski paziņojusi, ka dziedātājam Mikam Dukuram būs kāzas, kurās viņa būs vedējmāte.
Mūziķis Miks Dukurs 2024. gada augustā bildināja savu mīļoto sievieti Endiju Kalniņu, kas zināma kā digitālā satura veidotāja Kalendy. Dukurs ar Kalendy, kas par viņu ir astoņus gadus jaunāka, viens otrā ieskatījās klubā "Skapis".
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Miks, runājot par gaidāmajām kāzām, iesaucas: “Vēl ne, vēl ne!”, bet piebilst, ka Katrīne Vasiļevska noteikti būs vedējmāte un kāzas arī būs, tikai nākamgad. “Šajā mēnesī mēs svinam kopābūšanas otro gadadienu, tad nākamgad, kad būs trīs gadi, varēsim tos no sirds nosvinēt ar kāzām,” nosaka Dukurs.