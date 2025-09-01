Satiksmes ministrs Atis Švinka dodas cirpt naudu nozarei ar dārgu e-auto
Nesen Vecrīgas ielās žurnālam "Kas Jauns" gadījies ieraudzīt satiksmes ministru Ati Švinku, kas no Finanšu ministrijas puses lepni soļoja pretī ne mazāk lepnam vācu automobilim.
Pašlaik degošākais jautājums, kuru Ministru kabinets kopīgi ar sociālajiem partneriem dažādos formātos mēģina risināt, ir 2026. gada valsts budžets. Aiziepriekšējās piektdienas vakarā "Kas Jauns" Vecrīgā pamanīja, ka uz vienu no šādām sanāksmēm Finanšu ministrijā satiksmes ministrs Atis Švinka ("Progresīvie") bija ieradies šiki – stūrējot melnu "Audi Q6 e-tron", kura iespaidīgo ārieni papildina ne mazāk iespaidīgs melns ādas salons.
"Audi Q6 e-tron" ir kompakts, luksusa klases krosovers. Šāda jauna automobiļa cena var sasniegt pat tuvu 80 000 eiro. Valsts amatpersonu deklarācija atklāj, ka Atis Švinka vizinās ar 2024. gada modeli. Vēl deklarācija vēsta, ka Švinka ir SIA "Ammolite" un SIA "LIC" akciju turētājs. Pērn Švinka guvis ienākumus gan Aizsardzības ministrijā, kur tolaik bija parlamentārais sekretārs (83 555,67 eiro), gan ģimenes uzņēmumā SIA "Ammolite" (84 470,50 eiro, dividendes), kur Švinkam pieder kontrolpakete (62,50 %). Vēl dividendēs no AS "Swedbank" ministrs saņēmis 2469, 19 eiro. Švinkam deklarācijā minētas arī parādsaistības 14 667, 37 eiro, taču aizdevis ministrs kopumā ir vairāk nekā 550 000 jeb vairāk nekā pusmiljonu eiro.
Vienlaikus jāpiebilst, ka 2026. gada budžets netop viegli. Ir jārod veidi, kā dzīvot maksimāli taupīgi, taču valdības vadītājas Evikas Siliņas performance "LTV" raidījumā "Kas notiek Latvijā?", maigi sakot, raisīja virkni jautājumu par to, cik informēta par šo visu procesu ir Ministru prezidente. Tikmēr arī šajā visā iesaistītie sociālie partneri ir pauduši neapmierinātību ar to, kā top nākamā gada budžets.