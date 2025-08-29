Klāt šova "Saimnieks meklē sievu" jaunā sezona - iepazīsties ar līgaviņu un līgavaiņiem
8. septembrī "TV3" skatītāji varēs sekot līdzi šova “Saimnieks meklē sievu” jaunajai sezonai. Nu atklāti četri braši saimnieki un viena šarmanta saimniece, kuri līdz šim turēti noslēpumā.
Baibai Sipeniecei-Gavarei priekšā ir atbildīgs uzdevums – doties pie saimniekiem un nogādāt viņiem mīlas pilnās pielūdzēju vēstules. Saimnieki izvēlēsies vairākas dāmas, ar kurām dosies uz zaļumballi, lai satiktos un noskaidrotu, vai starp viņiem uzšķilsies dzirkstele. Savukārt saimnieces piedzīvojumus skatītāji varēs vērot "Go3".
Iepazīsties ar saimniekiem!
Pēteris (35) no Tukuma novada
Pēteris ir enerģisks un dzīvespriecīgs saimnieks, kurš apsaimnieko kempinga teritoriju un vada savu biznesu – kempingu “Plosti”.
Viņa sirds pieder ūdenim – ūdens motosports un dažādas izklaides uz ūdens ir neatņemama viņa ikdienas daļa. Pēteris sapņo satikt dzīvesbiedri, kas būtu atvērta piedzīvojumiem, radoša, ar iniciatīvu un vēlmi doties pasaulē. Viņu aizrauj drosmīgas, pozitīvas un dullas dāmas, kurām patīk adrenalīns un dzīves garša. Randiņā viņš ar prieku pārsteigtu ar romantisku laivu braucienu pilnmēness naktī pa Abavu vai vakariņām jūras krastā.
Frīdis (77) no Siguldas novada
Frīdis ir viesu nama saimnieks, dārznieks un lauksaimnieks ar plašu pieredzi.
Viņš ne tikai rūpējas par savu zemnieku saimniecību, kur aug gardi dārzeņi, augļi un ogas, top sulas, bet arī ar aizrautību gatavo stiprākus dzērienus. Frīdis ir vectēvs trim mazmeitām, taču pats jūtas jauns un enerģisks kā četrdesmitgadnieks. Atpūtu viņš rod dabā – pastaigās vai pie ūdeņiem, makšķerējot. Frīdis cer sastapt dzīvesdraugu ar jauneklīgu garu un lauku dvēseli, kurai patīk pastrādāt dārzā, baudīt vienkāršus lauku priekus un, pats galvenais – dejot, jo dejas viņam ir īpaši svarīgas.
Edgars (41) no Rīgas
Edgars ir aktīvs un uzņēmīgs vīrietis, kurš savām rokām būvē māju ar baseinu un pat kinozāli.
Viņš prot ne tikai strādāt, bet arī baudīt dzīvi – brīvajos brīžos dodas riteņbraucienos, pārgājienos, un ar aizrautību nododas ziemas sporta veidiem. Edgars ir praktisks vīrs ar zelta rokām, taču sirdī īsts romantiķis. Viņš vēlas satikt sievieti, kura ir pašpietiekama, gatava kopā ar viņu radīt omulīgu mājokli, dalīties piedzīvojumos un nekavēt laiku sīkumiem.
Mārtiņš (34) no Limbažu novada
Mārtiņš ir uzņēmīgs un mērķtiecīgs saimnieks – viņš ir attīstījis biznesu, uzcēlis māju un tagad gatavs spert nākamo soli, veidojot ģimeni.
Viņš ir kārtīgs un pašpietiekams vīrietis, kuram netrūkst aizraušanos – Mārtiņš ir gan mednieks, gan dziedātājs, un viņa dzīvi piepilda dažādi hobiji un aktīva atpūta. Viņš sapņo sastapt meiteni ar tādu pašu enerģiju un dzīvesprieku, kas vēlas kopā radīt skaistu saimniecību un doties aizraujošos piedzīvojumos plecu pie pleca.
Beatrise (24) no Tukuma novada
Beatrise ir dzimusi un augusi laukos, jau piecus gadus ar aizrautību vada saimniecību kopā ar tēti.
Viņa ir īsta darba bite, kas ar sirdi un dvēseli rūpējas par saimniecības attīstību. Beatrise vēlas satikt puisi, kuram strādā gan rokas, gan galva, kurš saprot tehniskas lietas un nebaidās no darba. Viņas ideāls ir “mednieks ar pikapu” – vīrietis, kurš ir gan sirsnīgs, gan ar labu humora izjūtu. Beatrise pati prot būt dažāda – reizēm vienkārša lauku meitene, reizēm smalki saposusies ballētāja vai eleganta lēdija. Viņas sapņu randiņš ir pikniks pie ezera ar burgeriem, bet ikdienā viņu raksturo mīlestība pret kantrī un kovboju stilu, kas atspoguļojas arī viņas pašas tēlā.
Nepalaid garām – jau pirmdien, 8. septembrī, plkst. 21.45 šova “Saimnieks meklē sievu” jaunākā epizode!