TV
Šodien 11:55
Romantiska kompānija un pasakaina villa Itālijā - televīzijā būs jauns pašmāju "mīlestības šovs"
Esi spontāns un meklē piedzīvojumus? Varbūt sapņo par ceļojumu uz pasakaino Itāliju vai par kaislīgu mīlestību? "TV3" izsludina pieteikšanos pavisam jaunam mīlestības šovam, kas meklē gan siržu lauzējus, gan īstus romantiķus.
Vai šī gada vasara lika vilties un jau meklē, uz kuru silto zemi aizlidot septembra izskaņā? "Go3" un "TV3" piedāvā saulaino Itāliju! Iztēlojies – Itālijas romantika, autentiska virtuve un neaizmirstami dabas skati, ko izbaudīt brīnišķīgā kompānijā divas nedēļas Toskānā.
Šova veidotāji meklē gan dāmas, gan kungus, kas ir gatavi pēkšņam piedzīvojumam, tam sākoties jau 28. septembrī. Toskānas mīlestības stāstam aicināti pieteikties vismaz 20 gadus sasniegušie – gan tie, kas meklē īstu mīlu un romanci Itālijas lauku estētikā, gan tie, kas vēlas ļauties iekārei vai laimēt vērtīgu balvu.