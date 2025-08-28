Ar jaunu dziesmu "Nelabojams" iepriecina pašmāju repa apvienība "Singapūras satīns"
Pašmāju repa supergrupa "Singapūras satīns" izdod jaunu singlu "Nelabojams", kuru pavada arī enerģisks videoklips ar vairāku vietējo slavenību piedalīšanos.
Klipā “Nelabojams” dalību ņem aktieris Andris Daugaviņš, vlogeris Roberts Vītols, producents un radio personība Dispoze, kā arī sabiedrībā zināmais diskžokejs “DJ Party Hardy”.
“Mums šogad apritēs desmit gadi kopš pirmās relīzes, un, lai cik ļoti mēs pa šo laiku būtu attīstījušies, uzlabojušies un mācījušies - ir tomēr dažas lietas, kas mūsos paliek nelabojamas. Kādas tieši? Nepārvarama vēlme darīt visādas glupības. Tas ir kā aicinājums, kā instinkts - mēs tam nevaram pretoties, tā ir mūsu daba,” par jauno dziesmu stāsta grupas dalībnieki.
Taujāti par videoklipa aizkulisēm un kolorītajiem dalībniekiem, grupa atbild: “Tu pievelc tādu enerģiju, kādu pats dod ārā, un tas ir tikai likumsakarīgi, ka pievelkam Daugaviņu un Robyworks. Esam kopā nokāvuši ne vienu vien auto, un šis noteikti nav ne pirmais, ne pēdējais. Lieliskiem cilvēkiem jāturas kopā."
