Orlando Blūms atklāj drūmo patiesību par to, kā viņam nācās zaudēt svaru
48 gadus vecais aktieris Orlando Blūms pastāstīja, kā viņam izdevās drastiski zaudēt svaru, ko viņam bija atļauts ēst, un dažiem biedējošiem blakusefektiem.
Trešdien, piedaloties šovā “This Morning”, Blūms pastāstīja par savu gaidāmo lomu psiholoģiskajā trillera filmā “The Cut”, kas ir par to, kā bokseri samazināja svaru, lai varētu cīnīties zemākās svara kategorijās.
Viņam tika uzdots jautājums: "Tas, kā tu izmainījies, ir traki. Kā tu to izdarīji?"
Orlando atbildēja: "Es nevienam to neiesaku, tas nav kaut kas, kas man padevās viegli. Man bija lielisks uztura speciālists. Viņu man ieteica viens no maniem aģentiem, kurš strādājis ar Kristianu Beilu pie dažiem projektiem. Viņš pārbaudīja manas asinsanalīzes un citas lietas. Viņš man pakāpeniski lika pāriet no trim ēdienreizēm dienā uz divām, pēc tam uz vienu. Pēkšņi man tika atņemti visi šie ēdieni, un mans olbaltumvielu pulveris bija pēdējais, ko man atņēma. Es teicu: "Nē! Neņemiet to!""
Viņš dalās, ka pēdējās trīs nedēļas ēda tikai tunci un gurķus.
"Mēs filmējām filmu apgrieztā hronoloģiskā secībā svara dēļ. Man nebija enerģijas, es nespēju padomāt. Es biju izsalcis un dusmīgs. Es drausmīgi attiecos pret tiem, kuri man bija blakām."
Zvaigzne atklāja, kā tas ietekmēja viņa garīgo stāvokli – viņš izjuta paranoju. Viņš uzsvēra, ka katram ir jārūpējas par savu veselību.