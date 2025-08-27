FOTO: seriāla "Pūķa nams" aktieris Mets Smits pārsteidz ar jaunu imidžu
Seriāla "Pūķa nams” zvaigzne Mets Smits pārsteidzis fanus ar pavisam jaunu izskatu, kas ir pilnīgi atšķirīgs no viņa ierastā tēla.
Aktieris bija teju neatpazīstams, apmeklējot jaunās filmas “Pieķerts nozieguma vietā” pirmizrādi Ņujorkā.
Aktieris, kuru parasti redzam ar vidēji gariem tumšiem matiem, šoreiz izskatījās pavisam citādāk. Viņš bija izvēlējies tumšas brilles un pelēku uzvalku, bet viņa frizūra atgādināja vairāk ikdienišķu izskatu - mati bija nogriezti īsi.
Šī gan nav pirmā reize, kad aktieris pārsteidz fanus. Reiz Mets pilnībā noskuva galvu, lai filmētos filmā “Lost River”, bet seriālā “Pūķu nams” viņam ir gari, blondi mati.
Filmā “Pieķerts nozieguma vietā” izdegušais bijušais beisbola spēlētājs Henks Tompsons (Ostins Batlers) negaidīti nonāk cīņā par izdzīvošanu deviņdesmito gadu Ņujorkas noziedzīgajā vidē. Viņš ir spiests orientēties pasaulē, par kādu nekad nav iedomājies.
Šī ir pirmā Darenas Aronofska filma kopš 2022. gada filmas “Valis”, par kuru Brendans Freizers ieguva “Oskaru” kā labākais aktieris.