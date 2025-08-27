Slepenas ģimenes saites un jaunas drāmas: ko fani var sagaidīt no filmas "Princeses dienasgrāmata 3"?
Filmu studija "Disney" ir apstiprinājusi, ka filmas "Princeses dienasgrāmata" trešā daļa noteikti nonāks uz lielajiem ekrāniem, un aktrise Anna Hataveja atkal atveidos neaizmirstamo Miju Termopolisu. Jaunākie atklājumi sniedz nelielu ieskatu par iespējamo sižetu, kas iekļaus arī jaunu varoni.
Ar šo ļoti gaidīto turpinājumu, kas nāks 24 gadus pēc pirmās filmas iznākšanas un 21 gadu pēc "Princeses dienasgrāmata 2", trešā daļa var virzīties jebkurā virzienā.
"Visām topošajām princesēm, uzskatiet šo par formālu ielūgumu uz balli," pauda trešās daļas režisore Adele Lima, norādot, ka tiek meklēta aktrise, kas atveidotu 15 gadus veco Olīviju Robinsoni.
"Gudra un sarkastiska, Olīvija Robinsona vēlas, lai viņu atstāj mierā," Lima sociālajos tīklos raksturoja lomu. "Pēc mātes nāves viņa atsacījās no pasaules, slēpjot savas bēdas aiz sarkastiska humora. Bet zem viņas stingrās ārienes slēpjas Olīvijas dabiskais siltums, līdzjūtība un drosme stāties pretī varai, kas padara viņu par dabisku līderi. Vienīgais, kas viņai stāv ceļā, ir viņa pati."
Lai gan Olīvijas Robinsones varone ir jauna filmas franšīzē, viņa jau pastāv Megas Kabotas grāmatu sērijā. Viņas iekļaušana filmā varētu būt liels norādījums uz gaidāmo filmas sižetu, jo 2015. gada romānā Mija Thermopolisa atklāj, ka viņai ir pusmāsa vārdā Olīvija.
Arī vairāki A-līmeņa aktieri no oriģinālās komandas ir apstiprinājuši, ka viņi būtu gatavi atgriezties savās lomās. "Es domāju, ka es to darītu," sacīja aktrise Džūlija Endrjūsa, kura filmā atveidoja karalieni Klarisu Renaldi. "Es palieku diezgan veca un rūgta. Neesmu pārliecināta, vai tas ir īstais laiks, bet es domāju, ka darbs ar Annu būtu brīnišķīgs, un, protams, es būtu gatava tam."
Arī aktieris Kriss Peins apstiprināja, ka viņš būtu gatavs atgriezties savā lomā kā Nikolass Devereu, kas bija redzams 2016. gada turpinājumā. Pagaidām gan nav zināms, vai šie aktieri un tēli filmas turpinājumā būs redzami.