Emma Heminga nāk klajā ar sāpīgu atzīšanos par Brūsa Villisa veselības stāvokli
Holivudas zvaigznes Brūsa Villisa sieva Emma Heminga-Villisa nākusi klajā ar sirdi plosošu atklāsmi. Aizvien retāki ir tie brīži, kad smagā slimīga ļauj parādīties aktiera īstajai personībai, taču šie mirkļi vēl aizvien ir un silda sirdi ģimenei.
47 gadus vecā britu modele un aktrise Emma Heminga-Villisa otrdien bija redzama pārraidē “Good Morning America”, kur sarunājās ar Daienu Sojeri. Viņa pastāstīja, ka ģimene joprojām piedzīvo mirkļus, kad ar frontotemporālo demenci sirgstošo Brūsu Villisu pārņem “silti” viņa burvīgās personības uzplaiksnījumi.
Emma teica: "Tie ir viņa smiekli. Viņam ir tik sirsnīgi smiekli. Un dažreiz tu pamani to mirdzumu viņa acīs vai to smaidiņu. Tad es jūtos kā pārnesta citā pasaulē." Ar asarām acīs viņa atzina: "Ir ļoti grūti to noskatīties, jo šie mirkļi ātri parādās un tikpat ātri izgaist.”
Atgādināsim, ka Brūsam 2022. gada martā diagnosticēja afāziju – valodas traucējumus, kas ietekmē spēju sazināties. Saskaņā ar “Mayo” klīnikas skaidroto, šī slimība "ietekmē runu, kā arī veidu, kā jūs rakstāt un saprotat runāto un rakstīto valodu." Gadu vēlāk aktierim konstatēja frontotemporālo demenci – smadzeņu slimību, kas ietekmē personību, uzvedību un valodu.
Brūss Villiss ar sievu Emmu labdarības pasākumā Ņujorkā
Brūss Villiss un Emma Heminga ir precēti kopš 2009. gada un ģimenē audzina divas meitas.
Emma Heminga piebilda, ka vēl pirms afāzijas diagnozes viņa pamanījusi, ka vīrs ir kļuvis citādāks nekā iepriekš. “No ļoti runīga un visā iesaistīta, viņš bija palicis mazliet klusāks. Kad ģimene sanāca kopā, viņš bija nedaudz distancēts.”
“Viņš šķita atsvešinājies, ļoti vēss. Tas nebija Brūss, kurš allaž bija ļoti sirsnīgs un dedzīgs. Pierast pie pilnīga viņa personības pretstata bija satraucoši un biedējoši," atklāja Emma Heminga-Villisa.
Brūss Villiss un viņa ģimene
Brūsam Villisam ir bijusi ilgstoša un veiksmīga aktiera karjera. Bez "Cietā rieksta" sāgas viņš piedalījies tādās populārās filmās kā “Kurš nu runātu” (“Look Who’s Talking”), “Sestais prāts” (“The Sixth Sense”), “Nāve viņai piestāv” (“Death Becomes Her”) un desmitiem citu. Pirmajā laulībā ar aktrisi Demiju Mūru viņš kļuva par trīs meitu – Rūmeras, Skautas un Talulas – tēvu. Savukārt otrajā laulībā ar modeli Emmu Hemingu viņš pasaulē sagaidīja vēl divas meitas – Meibelu un Evelīnu. Visa paplašinātā ģimene ir savstarpēji ļoti draudzīga un aktierim slimībā atbalstu sniedz ne tikai Emma un jaunākās meitas, bet arī pirmā sieva Demija un viņu kopīgās atvases.