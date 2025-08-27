Ar mīļoto Molliju saderinājies Maikla Džeksona vecākais dēls Prinss
Prinss Džeksons, popmūzikas leģendas Maikla Džeksona vecākais dēls, ir paziņojis par saderināšanos ar savu ilggadējo mīļoto Molliju Širmangu – sievieti, ar kuru viņš kopā pavadījis jau astoņus gadus.
Viņu attiecības, kas aizsākās 2017. gadā, lielākoties ritējušas prom no ziņkārīgo acu skatieniem, taču laiku pa laikam pāris ir parādījies uz sarkanā paklāja, atklājot tikai nelielas šķautnes no savas kopīgās dzīves.
Saderināšanās vēsts nāca caur Prinsa sociālo tīklu ierakstu – sirsnīgu un atklātu, pievienojot fotogrāfijas no abu kopīgajiem mirkļiem: ceļojumiem, studiju absolvēšanas, mierpilnām laivu braucienu dienām un ģimenes tikšanās reizēm. Vienā no attēliem redzama arī viņa vecmāmiņa, 95 gadus vecā Ketrīna Džeksone, kas ar klusu siltumu raugās uz mazdēla laimi.
“8 gadi aiz muguras, mūžība priekšā,” viņš rakstīja, piebilstot, ka ir sajūsmā par nākamo dzīves posmu, kurā abi turpinās augt un radīt jaunas atmiņas. Arī ģimene nav palikusi vienaldzīga – brālēns Tarils Džeksons un tante La Toja Džeksone publiski pauda savu prieku un mīlestību.
Prinss, pilnā vārdā Maikls Džozefs Džeksons jaunākais, dzimis 1997. gada 13. februārī Beverlihilsā, Kalifornijā. Viņš ir Maikla Džeksona un Debijas Rovas dēls, bērnību pavadījis tēva īpašumā “Neverland”, augot aizsargātā vidē kopā ar māsu Parisu un pusbrāli Bigi. Pēc tēva nāves 2009. gadā viņu aizbildnību uzņēmās vecmāmiņa Ketrīna Džeksone. Prinss absolvējis “The Buckley School” un vēlāk studējis “Loyola Marymount University” Losandželosā. Viņš ir producents, aktieris un labdarības organizācijas “Heal Los Angeles Foundation” līdzdibinātājs, kas palīdz jauniešiem un ģimenēm, nodrošinot izglītības un veselības atbalsta programmas.