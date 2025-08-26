Dokumentālās filmas "Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis" pirmizrāde
FOTO: sirsnīgā gaisotnē nosvin filmas "Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis" pirmizrādi
Otrdien, 26. augustā, kinoteātrī “Splendid Palace” notika režisores Dzintras Gekas dokumentālās filmas "Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis" pirmizrāde.
Filma ir veltīta dziesminiekam, komponistam un jumiķim Haraldam Sīmanim (1951–2022) - neatkārtojamai balsij Latvijas kultūrā, kurš savā mūzikā apvienoja garīgumu, protestu un dzīves patiesumu. Viņš ar savu dziedājumu un mūziku pārkāpa laika, politikas un žanru robežas. Jaunākā režisores Dzintras Gekas filma ir dzīvības un aiziešanas poēzija. Stāsts par cilvēku, kurš neiekļāvās sistēmās, bet iemiesoja brīvību mūzikā, dzīvē un klusumā. Tajā izmantoti unikāli arhīvu foto un video materiāli no ģimenes un draugu kolekcijām, kas ļauj skatītājam nonākt tuvāk Haraldam Sīmanim.
Režisore Dzintra Geka-Vaska par filmu saka: "Šis stāsts ir par mīlestību un kalpošanu. Par ticību Dievam un tautai. Par to nelielo laika sprīdi šeit un tagad, kurā mums tik daudz jāpaspēj. Haralds Sīmanis ar savu dziesmu spēju iedvesmot un mierināt. Filma pierāda, ka mākslinieka gars turpina dzīvot tautas atmiņā." Filma seko dziesminieka Haralda Sīmaņa pēdējiem dzīves gadiem, kas parāda dzīves patiesās vērtības - mīlestību, draudzību un spēju būt radošam līdz pēdējam elpas vilcienam. Filmā izmantoti unikāli 1980.-1990. gadu foto un video materiāli no Imanta Pulksteņa, Ingvara Leita, LTV un personīgajiem arhīviem. Šie video un fotogrāfijas ir nozīmīgs vēsturisks liecību krājums, kas papildina filmas emocionālo un izzinošo slāni, radot dzīvu klātbūtnes sajūtu un ļaujot pieredzēt to, kā toreiz dzīvoja paši varoņi.
Filma turpina režisores iecerēto dokumentālo triloģiju “Sibīrijas bērni”, “Trimdas bērni” un “Pēckara bērni”. Pēdējās daļas ietvaros tiek veidotas portretfilmas par izciliem Latvijas kultūras cilvēkiem. Skatītāji jau iepazinuši darbus par Juri Jurjānu un Mārtiņu Vilsonu, bet tagad pie skatītājiem nonāk stāsts par Haraldu Sīmani. Filmas radošā komanda: režisore, scenārija autore un producente Dzintra Geka-Vaska, operators Viktors Gribermans, montāžas režisori Sandra Alksne un Armands Zvirbulis, skaņu režisors Artis Lūsis. Haralda Sīmaņa mūzika, filmas veidošanā izmantoti ģimenes un draugu personīgie video un foto arhīvi.