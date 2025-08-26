"Veci cilvēki arī var mīlēt," - Harisons Fords par attiecībām ar trešo sievu Kalistu Flokhārtu
Holivudas zvaigzne Harisons Fords, esot nu jau 83 gadu vecumā, runā ar tādu pašu dzirksti acīs kā jaunībā, kad stāsts ir par mīlestību.
Retā intervijā, viesojoties raidījumā "Wild Card with Rachel Martin", leģendārais “Indiana Džonsa” un “Zvaigžņu karu” aktieris atklāja, ka viņa laulības ar aktrisi Kalistu Flokhārtu spēks slēpjas vienkāršā, bet dziļā patiesībā — attiecības ir jākopj un jāsargā. “Veci cilvēki arī var mīlēt,” viņš sacīja, ar vieglu ironiju atspēkojot priekšstatu, ka kaislība pieder tikai jaunībai. “Iemīlēties nav grūti, bet palikt mīlestībā — tas ir īstais pārbaudījums.”
Fords un Flokharta ir kopā kopš 2002. gada, bet laulībā stājušies 2010. gadā. Viņš atzīst, ka trešā laulība viņam ir kā dzīves dāvana, un smejoties piebilst — ja viņam jautātu, cik ilgi viņi ir precējušies, viņš teiktu: “Visu mūžu.” Pirmajā laulībā viņš stājies tikai 23 gadu vecumā, ko tagad uzskata par pārsteidzīgu soli. Savā stāstā Fords nevairās no atklātības — viņš uzskata, ka attiecību ilgmūžības noslēpums ir “uzturēt, kopt un, galvenais, nesad***t”. Šī vienkāršā formula, šķiet, darbojas, jo pāris, kas audzina pieaugušu dēlu, joprojām redzams kopā ar patiesu siltumu un savstarpēju cieņu.
Viņa vārdi nav tikai tukša frāze — jau 2023. gadā, saņemot goda “Zelta palmas zaru” Kannu kinofestivālā, Fords no skatuves pateicās sievai par atbalstu un ticību viņa sapņiem. “Tu esi devusi manai dzīvei jēgu un mērķi, un es par to esmu bezgala pateicīgs,” viņš toreiz sacīja, un šie vārdi izskanēja kā mīlestības zvērests.
Kalista Flokhārta, vislabāk pazīstama kā asprātīgā juriste Alija Makbīla no populārā seriāla, savukārt vienmēr ir bijusi līdzās Fordam — gan spožajos brīžos, gan klusākos dzīves posmos. Viņu stāsts ir apliecinājums tam, ka mīlestība nav atkarīga no gadiem, bet no vēlmes būt kopā un rūpēties vienam par otru. Šodien, kad Holivuda bieži tiek saistīta ar īslaicīgām attiecībām un ātrām šķiršanām, Harisona Forda un Kalistas Flokhārtas laulība izceļas kā stāsts par noturību, cieņu un patiesu tuvību — kā mierīgs, bet spēcīgs atgādinājums, ka pat pēc gadu desmitiem mīlestība var būt tikpat dzīva kā pirmajā dienā.