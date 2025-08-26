Noklausies - Antra Stafecka un Ingars Viļums izdod jaunu dziesmu "Sauciet"
Dziedātāja Antra Stafecka un mūziķis Ingars Viļums klausītājiem piedāvā savu jaunāko kopdarbu - dziesmu "Sauciet", kas veltīta iekšējās pasaules dziļumiem, apzinātībai un vēlmei atkal sadzirdēt savu sirds balsi.
Dziesma esot radusies no kopīgas pārliecības, ka pasaule nav tikai pašsaprotama ikdienas telpa, bet arī dzīvs brīnums, kurā ik mirkli notiek neskaitāmas lietas ārpus cilvēka kontroles. Kā saka Ingars: “Mēs pasauli varam uztvert kā pašsaprotamu, bet varam arī uztvert kā brīnumu, kurā ik brīdi notiek miljoniem darbību, pār kurām mums, cilvēkiem, nav nekādas teikšanas, vai ietekmes... Bites lido, mākoņi peld, un jūra viļņojas. Brīnumainā patiesība ir acīmredzama!”
Dziesma “Sauciet” ir aicinājums atsijāt lieko troksni, atgūt bērna skatienu uz pasauli un ieklausīties sevī. Tā atgādina, ka katram cilvēkam piemīt dabas dota intuīcija un sirds gudrība, kas palīdz atrast ceļu tuvāk patiesībai, par spīti ārējiem šķēršļiem vai uzspiestiem apstākļiem.
Antra Stafecka un Ingars Viļums šopavasar devās albuma “Manas zemes sirds” koncertturnejā pa Latviju. Turnejas noslēguma koncerts notiks 16. novembrī Latgales vēstniecībā "Gors" Rēzeknē, tur skanēs gan jaunā dziesma “Sauciet”, gan citas klausītāju iemīļotas kompozīcijas.
Antras Stafeckas un Ingara Viļuma albuma "Manas zemes sirds" koncerts 2025. gada martā
2025. gada 25. martā Rīgā, VEF Kultūras pilī, izskanēja Antras Stafeckas un Ingara Viļuma jaunā dziesmu albuma "Manas zemes sirds" ...