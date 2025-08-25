Miris aktieris Džerijs Adlers.
96 gadu vecumā miris seriāla “The Sopranos” aktieris Džerijs Adlers
96 gadu vecumā miris aktieris Džerijs Adlers, kurš vislabāk pazīstams ar lomu seriālā "The Sopranos", ziņo BBC.
Adlers, kurš dzimis Bruklinā, aktiera karjeru sāka tikai pēc 60 gadu vecuma, pēc vairāk nekā 30 gadu darba aizkulisēs Brodvejā, kur bija iesaistīts vairāk nekā 50 iestudējumos, tostarp "My Fair Lady" un "Annie". Teātrī viņš sadarbojās ar tādām zvaigznēm kā Džūliju Endrjūsu, Andželu Lansberiju un Ričardu Bērtonsu.
Plašāku atpazīstamību viņš guva ar lomām televīzijā – papildus "The Sopranos" viņš spēlēja arī seriālos "The Good Wife", "The Good Fight" un "Rescue Me", kā arī piedalījās vairākās Holivudas filmās.
Ģimenes pārstāvji informēja, ka aktieris miris sestdien miegā, aiz sevis atstājot bagātīgu mantojumu gan teātrī, gan televīzijā.