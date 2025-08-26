Maikla Džeksona meita Parisa satrauc sabiedrību ar emocionālu sabrukumu publiskā vietā
Popmūzikas karaļa Maikla Džeksona meitas Parisas Džeksones asaras raisījušas nopietnas bažas viņas tuvāko lokā.
Parisa Džeksone ir mūzikas leģendas nelaiķa Maikla Džeksona vienīgā meita. Viņa nesen publiski pamanīta raudam, kas raisījis nopietnas bažas.
27 gadus vecā modele un aktrise, kas ir Maikla un viņa otrās sievas Debijas Rovas meita, pirms dažām nedēļām atpazīta Malibu ielās Kalifornijā. Parisa gājusi viena pati pa ielu un aizgūtnēm raudājusi. Tas noticis četras nedēļas pēc viņas tēva nāves 16. gadadienas.
Portāls “Radar Online” vēsta, ka šis emocionālais sabrukums satraucis Parisas draugus, un tie apsver iespēju iejaukties, jo viņa joprojām nav līdz galam pārvarējusi tēva zaudējumu. Kāds tuvinieks atklājis: “Šis gada laiks Parisai vienmēr ir ļoti smags. Viņai joprojām ļoti pietrūkst tētis, un nāves gadadiena atsauc atmiņā sāpīgās atmiņas.”
Avots turpināja: “Parisas dzīve mainījās vienas nakts laikā, kad nomira viņas tēvs. Viņa šo zaudējumu joprojām izjūt katru dienu.” Dziedātāja, kura pazīstama ar dziesmu “Running for So Long”, “ir ārkārtīgi jūtīga un cenšas būt stipra, bet skumjas aizvien ir pavisam tuvu, un tās neizbēgami izlaužas uz āru.”
“Draugi zina, ka šajā laikā Parisa īpaši jāpieskata, un dara visu iespējamo, lai uzlabotu viņas garastāvokli,” piebilda avots.
Maikls Džeksons un Debija Rova ar abiem bērniem
Maikls Džeksons ar tolaik vēl sievu Debiju Rovu un kopīgajiem bērniem Prinsu Maiklu un Parisu.
Leģendārā mūziķa meita ir apņēmusies saglabāt tēva piemiņu vienmēr dzīvu. Kāda ģimenei pietuvināta persona izteikusies: “Viņa klausās Maikla mūziku, aizdedz sveces un sarunājas ar viņu. Parisa tic, ka tēva gars ir līdzās un sargā viņu.”
Popmūzikas karalis Maikls Džeksons nomira 2009. gada 25. jūnijā 50 gadu vecumā no sirdsdarbības apstāšanās, ko izraisīja anestēzijas līdzekļa propofola un benzodiazepīna pārdozēšana.
Maikla Džeksona bērni tēva 60. gadu jubilejas pasākumā
Parisa un Prinss Maikls Džeksoni tēva popmūzikas karaļa Maikla Džeksona dimanta jubilejas pasākumā Lasvegasā.