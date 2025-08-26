Sāra Džesika Pārkere pārkāpj Kerijas noteikumu par augstpapēžu kurpēm un izvēlas sev neraksturīgus rudens zābakus
“Sekss un lielpilsēta” zvaigzne Sāra Džesika Pārkere šoruden nolēmusi lauzt Kerijas Bredšovas nerakstīto likumu – nekur bez augstpapēžu kurpēm! Smalkos apavus viņa nomainījusi pret ērtiem (un siltiem) rudens zābaciņiem uz zemas zoles.
Aktrise Sāra Džesika Pārkere kļuvusi par austrāliešu zīmola “UGG” jaunās kampaņas “Iconic from the First Step” reklāmas seju. Kameras priekšā zvaigzne stājusies nevis sev ierastajās augstpapēžu laiviņās, bet divu dažādu modeļu “UGG” zābakos, kas ir no zīmola jaunās rudens apavu kolekcijas un jau pieejami iegādei.
Kampaņā Pārkere demonstrē divus zābaku modeļus – “Classic Ultra Mini Boot” (175 eiro) un “Classic Ultra Mini Platform Boot” (185 eiro). Taču, līdzīgi kā viņas ekrāna varone modes dāma Kerija Bredšova, aktrise abus apavu pārus sakombinējusi neierasti, parādot, cik daudzpusīgi saskaņojami var būt šie aitādas zābaki.
“Classic Ultra Mini Boot” modelim viņa piemeklējusi izteikti rudenīgu tērpu – gaisīgus vidēja garuma svārkus, mīkstu pelēku adītu jaku un “oversize” trenci. Rezultāts ir elegants un izsmalcināts, un Sāra tam piešķīrusi pat nelielu atsauci uz Kerijas tēlu, izvēloties koptēlu papildināt ar pērļu kaklarotu.
Šie zābaciņi pieejami septiņās krāsās, taču Pārkere izvēlējusies klasisko kastaņbrūno toni, kas īpaši piestāv rudenim. Zems stulms un plakana zole padara šos apavus par lielisku izvēli ikdienai – tos var ērti saskaņot ar garajām biksēm, nepadarot siluetu apjomīgu.
Sāra Džesika Pārkere un viņas smalkās kurpes kino un dzīvē
Savukārt “Classic Ultra Mini Platform Boot” zābakus viņa pasniedz nedaudz greznākā rakursā – tos aktrise kombinējusi ar vidēja garuma kupliem svārkiem, kas dekorēti ar fliteriem. Tiem viņa pieskaņoja melnu adītu topiņu ar V veida kakla izgriezumu un sev raksturīgo pērļu kaklarotu. Izskats ir reizē elegants, klasisks un laikmetīgs, bet vienlaikus arī rotaļīgs un jautrs – īsts Kerijas cienīgs tēls.
Platformas zole šiem zābakiem piešķir pavisam jaunu niansi, un tie lieliski izskatās gan ar džinsa biksēm un garām maxi kleitām, gan ar īsākiem apģērbiem.