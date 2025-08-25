“Prāta Vētras” stāsti vieno visu Latviju - apkopoti 235 emocionāli pieredzes stāsti
Vairāk nekā mēneša garumā Latvijas vadošā investīciju banka Signet Banka un grupa Prāta Vētra aicināja Latvijas iedzīvotājus dalīties ar savies stāstiem un atmiņām kampaņā “Izstāsti savu stāstu par Prāta Vētru”. Kampaņa ir noslēgusies ar ievērojamu rezultātu – 235 sirsnīgi, personīgi un iedvesmojoši stāsti tika iesūtīti no visas Latvijas, tādēļ šis ir īstais laiks, lai ar tiem dalītos, jo jau rīt izskanēs "Pirmās dienas tūres" noslēguma koncerts.
“Pirmkārt, paldies visiem, kuri atsaucās un dalījās ar mums savos īpašajos mirkļos! Šie stāsti ir daudz vairāk kā tikai koncertu atmiņas! Lasot tos, mēs redzam, kā dziesmas kļūst par daļu no cilvēku dzīves. Tas ir tik aizkustinoši un ļoti nozīmīgi mums pašiem. Šī kampaņa mums ļāvusi ne tikai atskatīties uz paveikto, bet arī sajust, cik spēcīga saikne mūs vieno ar klausītājiem. Mēs to patiešām novērtējam,” pārdomās dalās grupas Prāta Vētra dalībnieki.
Vidzemes iedzīvotāji bijuši visaktīvākie stāstu iesūtītāji – no šī reģiona saņemti vairāk nekā puse visu pieteikumu. Aiz Vidzemes seko Zemgale ar 47 stāstiem, Kurzeme ar 37 stāstiem un Latgale ar 15 stāstiem. Jāmin, ka sievietes bija tās, kuras stāstus iesūtījušas visvairāk – gandrīz 78%.
“Tā bija viena no emocionālākām un sirsnīgākām kampaņām, kas piedzīvota. Patiess prieks redzēt, cik aktīvi cilvēki iesaistījās un dalījās ar saviem stāstiem. Katrs no tiem ir kā neliels kultūras mantojuma fragments, kas atspoguļo gan mūsu sabiedrības emocijas, gan vērtības. Signet Banka jau daudzus gadus atbalsta kultūru un radošās iniciatīvas, jo ticam, ka mākslā ir spēks. Tā saliedē, iedvesmo, atspoguļo mūsu kolektīvo pieredzi un stiprina paaudzes. Sirsnīgi pateicamies ikvienam par dalīšanos – šie stāsti ir skaists piemērs tam, kā kopīgi varam radīt kaut ko paliekošu, “ stāsta Signet Bankas valdes locekle Ineta Done.
Aiz katra no iesūtītajiem stāstiem slēpjas kāds unikāls dzīves mirklis – no spontāniem piedzīvojumiem līdz klusiem, bet nozīmīgiem dzīves pagrieziena punktiem, un tos visus vieno Prāta Vētras mūzika. No visiem 235 iesūtītajiem stāstiem izvēlēties uzvarētājus nebija viegls uzdevums – daudzi no tiem bija patiesi aizkustinoši un spilgti. Tomēr grupa izcēla dažus, kuros vislabāk atklājas, kā Prāta Vētras mūzika spēj iedvesmot, vienot un kļūt par daļu no cilvēku nozīmīgākajiem dzīves brīžiem Šeit daži no tiem:
No koncerta līdz “Jā!”
Šis ir Jeļenas stāsts, kas sākās 2022. gada jūlijā: “Mans pirmais Prāta Vētras koncerts bija 2022. gada 23. jūlijā Jelgavā, kopā ar vīru. Biļetes iegādājos uzreiz, jo zināju, ka šo notikumu nedrīkst palaist garām. Dziedāju tik aizrautīgi, ka no rīta pamodos bez balss. Ceļā mājup uz Latgali spontāni piestājām pie Latgales vēstniecības GORS, un vīrs pēkšņi ierosināja ieiet dzimtsarakstu nodaļā. Durvis bija ciet… līdz kāda sieviete tās atvēra, un mēs tajā pašā mirklī iesniedzām laulību pieteikumu. Pēc trim mēnešiem svinējām kāzas. Kopš tā brīža Prāta Vētras mūzika ir neatņemama mūsu mīlestības stāsta daļa, un šogad dosimies uz viņu koncertu jau Daugavpilī.”
Lēciens pretī sapņiem
Savukārt Dāvis dalījās ar atmiņām par savu pirmo Prāta Vētras koncertu: “Pirmo reizi Prāta Vētru dzīvajā dzirdēju 2018. gadā – skaistā vasaras vakarā, kad spontāni nopirku biļeti un devos uz koncertu viens. No pirmajām notīm sapratu – tas nebūs parasts koncerts. Visi tie hīti, ko zini no galvas, bet kad dzirdi dzīvajā — viņi pēkšņi skan citādāk un miljoniem reižu labāk. Spēcīgāk. Personīgāk. “Lec” laikā visa zāle lēca un dziedāja, gaisā virmoja vienotības sajūta, ko nevar atkārtot. Toreiz koncerts man kļuva par atskaites punktu – tas iedvesmoja beidzot darīt lietas, ko gadiem biju atlicis, un radīt pašam. Prāta Vētra man vienmēr būs vairāk nekā grupa – katra dziesma ir kā laika nospiedums. Šogad šo sajūtu vēlos piedzīvot kopā ar savu lielo mīlestību, cerot, ka viņu tas iedvesmos tikpat ļoti kā mani toreiz.”
Kā “Margarita” gandrīz izjauca attiecības
Agnese atceras stāstu, kas aizsākās 2012. gadā, laikā, kad katrs SMS vēl maksāja un internets bija pieejams tikai pieslēdzoties Wi-Fi: “Pēc kāda randiņa saņēmu īsziņu: “Tu mana Margarita…”. Protams, atbildēju, ka mani nesauc Margarita, un novēlēju viņam veiksmi dzīvē – ja jau nevar atcerēties manu vārdu, tad nav vērts pīties. Tikai vēlāk atnāca ziņa, kas bija domāta pirms “Margaritas”: “Es biju tavs Meistars.” Par šo pārpratumu joprojām smejamies, jo tas gandrīz izjauca mūsu attiecības. Tagad esam kopā jau 13 gadus, un dziesma “Rudens” ir kļuvusi par mūsu kāzu dziesmu – pie tās dziedam līdzi uz visskaļāko katru reizi, kad tā skan.”
Apskāviens, kas vienoja stadionu
Gunita dalījās ar stāstu, kad ļāvās pēdējā brīža impulsam un nopirka biļeti uz Prāta Vētras koncertu Liepājā: “Prognoze solīja lietu, un tā tas arī bija – visapkārt Daugavas stadionam lija, bet ne virs mums. Tas vakars nebija tikai par mūziku, tas bija par kopības sajūtu un sirdīm, kas sitas vienā ritmā. Koncertu apmeklējām četratā – es, mana māsa, draudzene un viņas meita. Dziesmu laikā mana draudzene apskāva savu meitu, es pievienojos, tad arī māsa. Mūsu nelielajam aplim pievienojās svešinieki, līdz visi stāvējām cieši kopā, apskāvušies un vienojušies šajā mirklī. Tas bija kā dzīvs cilvēkmīlestības aplis, kas apliecināja – dažkārt pasauli maina nevis grandiozas idejas, bet vienkāršs apskāviens, bez vārdiem un robežām.”
Privātais koncerts mašīnā
Inga stāsta par notikumu, kas risinājās pirms vairāk nekā 20 gadiem un joprojām spilgti dzīvo viņas atmiņā: “Biju tikko atgriezusies no studijām Zviedrijā un stopēju no Valmieras uz Rīgu ar koferi rokās, kad apstājās Prāta Vētras puiši. Mašīna bija pilna ar mantām, bet viņi sarūmējās, un manu koferi iesauca par sunīti Reksi. Jautrā gaisotnē devāmies uz Rīgu, un man bija savs privātais Prāta Vētras “koncerts” automašīnā. Pa ceļam piestājām Straupē paēst. Atceros, kā jaunam oficiantam trīcēja rokas, viņus apkalpojot. Bija iedvesmojoši redzēt, ka tik lielas zvaigznes var būt tik izpalīdzīgas, sirsnīgas un jautras arī pret ceļmalā stopējošu studenti. Koferis Reksis ir kopā ar mani vēl šodien.”
Visus kampaņā “Izstāsti savu stāstu par Prāta Vētru” iesūtītos stāstus iespējams izlasīt kampaņas īpašajā “atmiņu bibliotēkā”: signetbank.com/pratavetra/stasti. Tur ikviens var iepazīties ar cilvēku emocionālajiem piedzīvojumiem, iedvesmojošām atmiņām un unikālajiem dzīves mirkļiem, kurus saista Prāta Vētra un tās mūzika.