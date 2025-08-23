76 gados aktieris Patriks Dafijs smejas un sporto - kopā ar Lindu Purlu atradis savu jaunības recepti
Seriālu “Dalasa” un “Solis pa solim” zvaigzne Patriks Dafijs un aktrise Linda Purla atklājuši savus ilgdzīves un prieka noslēpumus dzīves otrajā pusē.
76 gadus vecais Dafijs 1980. gados kļuva par vienu no lielākajiem televīzijas seksa simboliem, īpaši pēc leģendārās dušas ainas seriālā “Dalasa”, kur viņa atveidotais Bobijs Jūings izrādījās dzīvs pēc tam, kad iepriekš bija “nogalināts”.
Tikmēr Purla, 69, tajā pašā desmitgadē iekaroja amerikāņu skatītāju sirdis, atveidojot Ešliju — Fonzi draudzeni Henrija Vinklera varoņa stāstā seriālā “Laimīgās dienas”.
Abi kopš 2020. gada ir romantiskās attiecībās. Dafijs izpauda, ka Linda “nevar nosēdēt mierā”, kamēr viņa pati atzina, ka lielu daļu sava “prieka” rod aktivitātēs, kas ļauj būt tuvāk dabai.
Viņas aizrautība ar āra aktivitātēm ietekmējusi arī draugu: kādreizējais “sporta zāles žurkulēns” Dafijs nonācis kalnos pārgājienā jau trīs dienas pēc gūžas endoprotezēšanas operācijas — “protams, ar ārsta atļauju,” viņš piebilda.
“Linda negrib lielīties, cik daudz viņa tiešām sporto. Viņa vienkārši nevar nosēdēt. Pirms brīža viņa jau bija kalnos,” sacīja Dafijs. “Es tajā laikā sēdēju. Mēs pārklājām visu spektru — viņa laimīgi kāpa kalnos, bet es laimīgi sēdēju,” viņš smējās, piebilstot, ka Linda vienmēr kustas — ja ne peld, tad vingro.
Dafijs pajokoja: “Tas ir redzams — sievietei, kas tuvojas 90, viņa izskatās lieliski!”, izraisot abu smieklus.
“Es tajā rod prieku,” paskaidroja Linda. “Manas dzīves prieks lielā mērā ir saistīts ar dabu. Man patīk slēpot, doties pārgājienos, braukt ar velosipēdu. Tagad esam Losandželosā, un te ir daudz takas pa kalniem, tās izmantoju, cik vien iespējams.”
Viņa apmeklē sporta nodarbības pat tad, ja nav noskaņojuma: “Es nekad, ne reizi neesmu nožēlojusi, ka tomēr aizgāju uz nodarbību vai kāpu kalnā,” piebilda aktrise.
Dafijs atzina, ka Purla pilnībā mainījusi viņa dzīvesveidu: “Man abas gūžas ir nomainītas, un burtiski divas dienas pēc atgriešanās mājās Linda jau vilka mani kalnos. Ārsts teica, ka jāstaigā, bet es domāju — apkārt kvartālam. Nē, nē, mēs braucam līdz kalna pakājei un kāpjam augšā.”
“Agrāk biju sporta zāles cilvēks, bet ne kardio piekritējs. Tagad viss mainījies, un es mācos turēties līdzi viņai. Es gribu saglabāt mūsu kopīgo dzīvesveidu dabā,” atzina aktieris.
Pāris saglabā jauneklīgu enerģiju arī tādēļ, ka daudz smejas. “Mēs vienkārši smejamies — visu laiku,” sacīja Purla.
Viņa minēja komiķa Džordža Bērnsa piemēru, kurš nodzīvoja līdz 100 gadiem, neskatoties uz to, ka mīlēja viskiju un cigārus. “Tā nu tas ir — daļa ir gēni, daļa veiksme, daļa izturība, bet smiekli ir neatņemama dzīves sastāvdaļa,” rezumēja aktrise.