No "Eirovīzijas" izmestā Krievija rīko savu šovu - ASV tajā gatava piedalīties
Amerikas Savienotās Valstis uz Krievijas rīkoto “Intervision” konkursu, kas septembrī notiks Maskavā, sūtīs Brendonu Hovardu, vēsta “Politico”.
Hovardu jau ilgstoši pavada spekulācijas, ka viņš esot Maikla Džeksona dēls, lai gan pierādījumu tam nav. Džeksona tēvs Džo kādreiz vadīja Hovarda mātes, dziedātājas Miki Hovardas, karjeru.
“Viņa mūzika pārvar robežas un vieno kultūras,” paziņoja “Intervision” organizatori, “Telegram” ierakstā izziņojot mākslinieka dalību.
“Intervision” — padomju laiku alternatīva “Eirovīzijai” — notika no 1965. līdz 1980. gadam komunistiskajā Čehoslovākijā. Krievijas diktators Vladimirs Putins 2025. gadā atjaunoja konkursu, par organizācijas komitejas vadītāju ieceldams vicepremjeru Dmitriju Černišenko. Krievija no “Eirovīzijas” tika izslēgta pēc tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Krieviju konkursā pārstāvēs ar karu atklāti atbalstošais popsensācija Šamans (īstajā vārdā Jaroslavs Jurjevičs Dronovs), kuru Eiropas Savienība ir sankcionējusi par dalību Kremļa organizētos koncertos.
Septembrī gaidāmajā pasākumā piedalīsies arī Baltkrievija, Kirgizstāna, Venecuēla, Serbija (Eiropas Savienības kandidātvalsts), Kuba, Katara un Kazahstāna.
Ukrainas Ārlietu ministrija paziņoja, ka tā šo konkursu uzskata “par naidīgas propagandas instrumentu un līdzekli Krievijas agresīvās politikas baltošanai”.