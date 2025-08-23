Kima Ketrela saasina konfliktu ar Sāru Džesiku Pārkeri, reaģējot uz provokatīvu komentāru
Aktrise Kima Ketrela šonedēļ reaģējusi uz kāda fana provokatīvu komentāru.
Aktrise ceturtdien svinēja savu 69. dzimšanas dienu, platformā “Instagram” publicējot foto, kurā viņa redzama ar šampanieša glāzi rokās. Parakstā saviem 1,6 miljoniem sekotāju viņa rakstīja: “Paldies par visiem dzimšanas dienas sveicieniem!”
Kāds fans komentāros pieminēja viņas kādreiz atveidoto tēlu Samantu Džounsu no seriāla “Sekss un lielpilsēta”: “Un tik vienkārši… mēs visi zinām, ka Samanta bija tā, kas noturēja visu franšīzi. Tu iemiesoji visu, kas raksturo spēcīgu, neatkarīgu un reizē ievainojamu sievieti. Mēs tevi mīlam un cienām.” Kima šo ierakstu atzīmēja ar “patīk”.
Īpaši zīmīgi — seriāla “Sekss un lielpilsēta” turpinājums “Un tā tas laiks paiet...” noslēdzās tikai nedēļu iepriekš. Kima atteicās atkārtoti atveidot Samantas lomu, kas ilga trīs sezonas, izņemot īsu parādīšanos otrajā sezonā. Jau sen klīda runas par viņas nesaskaņām ar kolēģēm, īpaši ar Sāru Džesiku Pārkeri. Daudzi fani asi kritizējuši seriālu un rakstījuši, ka Kima būtu to izglābusi un arī slavēja, ka viņa nepiekrita tajā filmēties.
Ceturtdien franšīzes aktieris Kriss Nots šķita nostājies Kimas pusē — viņš bija vienīgais no bijušajiem seriāla aktieriem, kurš publiski apsveica viņu dzimšanas dienā. 70 gadus vecais aktieris 2021. gadā saskārās ar virkni seksuālās vardarbības apsūdzību, neilgi pēc tam, kad viņa varonis "misters Lieliskais" tika “nogalināts” seriālā.