Robija Viljamsa bērniem ir jāievēro viens strikts noteikums
Britu popzvaigznei Robijam Viljamsam un viņa sievai Aīdai Fīldai ir četri kopīgi bērni. Mūziķis nesen sniedzis retu ieskatu savās bērnu audzināšanas metodēs.
Bijušais "Take That" mūziķis sniedzis nelielu ieskatu savā ģimenes dzīvē. Robijs Viljamss pastāstījis, kāds viņš ir mājās kā tēvs, kā risina jautājumus un kādus noteikumus viņa bērniem nākas pieņemt.
Sarunā ar “ITV News” dziedātājs atklāja, ka ir kāds ļoti izplatīts priekšmets, kuru viņš kategoriski atsakās dot saviem bērniem, saucot to par "narkotiku".
Robijs Viljams ar ģimeni atpūtas braucienā
"Bērniem nav telefonu," Robijs teica raidorganizācijai, piebilstot: "Viņiem nebūs telefonu tik ilgi, cik vien tas cilvēcīgi būs iespējams."
"Viņi dosies uz skolu, teiks: 'Citiem ir telefoni, kāpēc man nevar būt telefons?' Būs grūti," komentēja Viljamss.
Papildinot savus uzskatus par mobilajiem tālruņiem, Robijs norādīja: "Viss ir pavisam vienkārši. Man ir 51 gads, es nevaru tikt galā ar interneta un citu lietu postošo ietekmi. Mani tas viss sāpina. Sabojā manu dienu."
"Kā gan es varu dot šo narkotiku 12 gadus vecam bērnam? Kā es varu dot šo narkotiku septiņgadīgam bērnam? Tā būtu ļaunprātīga rīcība," viņš precizēja.
Robijs Viljamss kopā ar sievu Aīdu audzina četrus bērnus – Teodoru (12), Čārliju (10), Koleti (7) un Bo (5). Pāris cenšas turēt savus bērnus pēc iespējas tālāk no sabiedrības uzmanības, lai nodrošinātu privātumu un drošību.