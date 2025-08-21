Aktrise Millija Bobija Brauna kļuvusi par māmiņu
Seriāla “Stranger Things” zvaigzne, 21 gadu vecā Millija Bobija Brauna, un viņas vīrs Džeiks Bondžovi, 23 gadi, paziņoja, ka viņi ir adoptējuši savu pirmo bērnu.
“Šajā vasarā mēs pieņēmām mūsu mīļo meiteni caur adopciju. Mēs esam ļoti satraukti par šo skaisto nākamo vecāku nodaļu, dzīvojot gan mierā, gan privātumā,” viņa rakstīja ierakstā. “Un tad mēs kļuvām par trīs.”
Pāris — kuru attiecības sākās 2021. gada jūnijā pēc tam, kad Džeiks dalījās ar selfiju ar aktrisi — pirmo reizi iepazinās caur “Instagram”. Viņi kādu laiku bija draugi, pirms uzsāka attiecības. Pāris slepeni apprecējās 2024. gada maijā.
Šā gada martā aktrise dalījās ar savām sajūtām par ģimenes veidošanu ar Džeiku, sakot, ka viņa ļoti gaida, kad kļūs par māti. “Mana mamma faktiski dzemdēja savu pirmo bērnu 21 gada vecumā, un manam tētim bija 19. Un zini, tas ir bijis mans sapnis vēl pirms es satiku Džeiku,” teica Brauna. “Kopš bērnības es mammai teicu, ka gribu būt mamma tāpat kā mana mamma bija man.”
Aktrise piebilda: “Protams, es vēlos koncentrēties uz sevis izveidošanu kā aktrisei un producentei, bet es arī uzskatu, ka man personīgi ir ļoti svarīgi uzsākt ģimeni,” viņa turpināja. “Tas ir milzīgs solis. Džeiks teica, ka mēs to nevaram darīt līdz brīdim, kad apprecēsimies. Tātad, tas bija viņa uzskats.”
Aktrise turpināja, ka viņa un viņas vīrs plāno veidot lielu ģimeni, jo abi nāk no četru bērnu ģimenēm. “Un man bija tāda doma, ka es ļoti vēlos lielu ģimeni,” atklāja Brauna. “Es esmu viena no četriem. Viņš ir viens no četriem. Tātad, tas ir noteikti mūsu nākotnē, bet, man, es neredzu atšķirību starp savu bērnu iegūšanu un adopciju.”