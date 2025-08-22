Ekskluzīvi no Balmorālas: karalis Čārlzs ielūdz princeses Beatrises audžudēlu pievienoties karaliskajam saietam
Karalis Čārlzs esot ielūdzis princeses Beatrises audžudēlu pievienoties ģimenei ikgadējās karaliskajās brīvdienās Skotijā, apgalvo avoti.
Kristofers Vulfs Mapelli Moci, kuru mīļi dēvē par Vulfiju, esot aicināts ciemos uz Balmorālas pili, kur ik gadus pulcējas visa viņa pamātes karaliskā ģimene. Šīs nedēļas sākumā karalis Čārlzs un karaliene Kamilla devās savās ikgadējās vasaras brīvdienās uz Skotiju. Tradīcija atvaļinājumu pavadīt Balmorālā un aicināt turp ciemos arī pārējos ģimenes locekļus pastāv jau kopš karalienes Elizabetes II laikiem. Arī viņa augustā devās uz savu pili Skotijā, kur baudīja atpūtu kopā ar savu kuplo ģimeni.
Karalis Čārlzs jau redzēts sveicam Skotijas karaliskā pulka karavīrus pie pils vārtiem. Savukārt Kamilla manīta iepērkoties Balateras ciemā Skotijā kopā ar savu meitu Loru Lopesu un mazmeitu Elīzu. Viņu Majestāšu ceļojums uz Balmorālu tika nedaudz aizkavēts, jo viņi aizvadītajā nedēļā piedalījās Otrā pasaules kara uzvaras pār Japānu dienas svinībās Stafordšīrā.
Karaļpārim vasaras brīvdienās Skotijā jau pievienojies monarha brālis princis Endrū ar šķirto sievu Sāru Fērgusoni. Viņi atmetušies pusjūdzes attālumā esošajā Kreigovanas muižā.
Tiek lēsts, ka vecākiem pavisam drīz pievienosies abas meitas princese Eiženija un princese Beatrise ar savām ģimenēm. Portāls “Daily Mail” ziņo, ka Beatrises deviņus gadus vecais audžudēls Vulfijs apmeklēs karalisko pili Aberdīnsīras grāfistē kopā ar pamāti un tēvu Edoardo Mapelli Moci. Vulfijs nesen pievienojās tētim un audžumātei parādē pie Bekingemas pils Londonā par godu Anglijas sieviešu futbola izlases uzvarai.
Tagad zēns uzaicināts piedalīties arī karaliskās ģimenes privātajās brīvdienās Balmorālas pilī. „Viņš baudīs brīnišķīgu atpūtu ar āra aktivitātēm, tostarp peldēšanu un riteņbraukšanu,” komentējis ģimenes draugs.
Vulfijs jau iepriekš ir bijis ārzemēs kopā ar savu māti, ASV dzimušo arhitekti un TV personību Daru Huangu. Dara soctīklos dalījusies ar vairākiem video un fotogrāfijām no abu brīvdienām Filipīnās. Huanga un Edoardo Mapelli Moci izšķīrās 2018. gadā, un tagad trīs bērnu tēvs ir precējies ar Jorkas vecāko princesi. Beatrisei un Edoardo ir divas kopīgas meitas – trīs gadus vecā Sjenna un sešus mēnešus vecā Atēna.