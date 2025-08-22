Elizabete ar vīru nu ir pirmdzimtā gaidībās.
Aktrise Elizabete Lielmane kļūs par māmiņu
Latvijas Nacionālā teātra aktrise Elizabete Skrastiņa, kura pērn, apprecoties ar arhitektu Jāni Lielmani, pārgāja vīra uzvārdā, jau drīzumā kļūs par māmiņu pirmajai atvasei.
Kā šonedēļ vēsta žurnāls "Kas Jauns", tas, ka Elizabete ir mātes cerībās un bērna piedzimšana gaidāma jau pavisam drīz, nu jau labi redzams pēc viņas auguma aprisēm. Līdz ar to arī saprotams, kamdēļ Elizabete pēc trim Latvijas Nacionālā teātra štatā aizvadītām sezonām nesen notikušajā teātra jaunās sezonas ieskandināšanas pasākumā nepiedalījās.
Labi redzams, ka Elizabete ir bērna gaidībās,
Ar gaidāmā mazuļa tēti arhitektu Jāni Lielmani simpātiskā aktrise apprecējās pagājušā gada 28. jūnijā, kāzas svinot latviskās tradīcijās.
Starp citu, savas skatuves gaitas un radošo karjeru Elizabete sāka 2013. gadā 16 gadu vecumā, piedaloties TV šovā "Jaunā talantu fabrika", kurā palika otrajā vietā, bet uzvaras laurus plūca dziedātāja Aminata Savadogo.