"Ezīšfests" atklāj šī gada noslēpumaino mākslinieku
Jau šo piektdien, 22. augustā, Tallinas ielas kvartālā norosināsies “Ezīšfests 2025”. Festivāla organizatori dara zināmu ne tikai festivāla programmu un aktivitāšu plašo piedāvājumu, bet arī slepenā mākslinieka vārdu.
"Ezīšfestā" uz lielās skatuves piektdienas vakarā kāps neviens cits kā Detlefs!
Grupa "Detlef" priecē festivāla "Positivus" apmeklētājus
19. jūlijā uz festivāla "Positivus" Pepsi skatuves kāpa 2000. gadu pašmāju kulta grupa "Detlef".
Urbānais pilsētvides festivāls “Ezīšfests 2025” ar savu plašo un visnotaļ raibo muzikālo un radošo programmu ik gadu uzņem arvien vairāk un vairāk atpūsties gribētāju. Šī gada programma nav izņēmums - uz sešām skatuvēm un deju grīdām katrs varēšot atrast savai sirdij, ausij un acīm tīkamāko, un jau izziņoto mākslinieku sarakstu papildina Detlefs, kurš pavisam nesen veiksmīgi atgriezies Latvijas mūzikas pasaulē.
"Ezīšfests" līdz šim jau izziņojis hiphopa scēnas smagsvaru Gacho, lielisko Fiņķi, leģendāros "Pienvedēja piedzīvojumus", Žoržu Siksnu un Olgu Rajecku ar "Mother of Pearl", "Carnival Youth", Legdzina, "Čipsis un Dullais", Ods, "Athodi Brīnumzemē", "Idille", "Prospekti", "Brīvrunu projekts" un vēl daudzus citus,
Tieši tāpat kā "Ezīšfests" lepojas ar savu muzikālo rasolu, arī radošo aktivitāšu klāsts un piedāvājums ir vērā ņemams un spēj aizraut gan pašus mazākos, gan jau pieredzējušos festivāla viesus. Šogad Tallinas ielas kvartālā jau no vārtu atvēršanas brīža pulksten 16 darbosies kroņu darbnīca, kur katrs varēs sev uzmeistarot visskaistāko kroni, ko uzlikt šai vasarai, seju apgleznošana pašiem mazākajiem, Dabas muzeja darbnīca un meistarklases, kur apgūt pamatus dīdžejošanā vai salsas soļos. Koncertu starplaikos redzēsim īpašu basketbola freestyle šovu, varēs iegūt gan hennas, gan īstos tetovējumus, saēsties burgerus uz ātrumu un pārbaudīt savas spējas beer pong un novusa prasmēs, kā arī īpašā basketbola izaicinājumā.
Līdz ar saules rietu un bērnu laika beigām "Ezīšfesta" aktivitāšu klāsts kļūs mazliet drosmīgāks - vienā no radošajiem stūrīšiem varēs iegūt savu krūšu atlējumus, bet tie, kuri gatavi atkailināt nevis ķermeni, bet dvēseli, laipni lūgti Frīža karaokē. Organizatori ir padomājuši arī par tiem, kuriem patīk tikai skatīties, un pulksten vienos uz vienas no skatuvēm būs pat striptīzs.
Šis "Ezīšfests" ir īpašs ar to, ka ierastā "Silent Disco" formāts tiek pacelts vēl augstākā līmenī, un austiņās varēs baudīt ne tikai jaudīgus DJ setus, bet arī dzīvos koncertus - gan Žorža Siksnas “Genoveva”, gan Detlefa “Stils nevainīgs” izskanēs austiņās un kocerta apmeklētāju akapella balsīs. Šeit jāpiemin, ka austiņu skaits ir ierobežots, tāpēc uz koncertiem ir jādodas laikus.
