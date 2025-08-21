Slavenības
Aizsaulē devies "pasaules visjaukākais tiesnesis" Frenks Kaprio, kurš kļuva par sociālo mediju superzvaigzni
88 gadu vecumā pēc cīņas ar aizkuņģa dziedzera vēzi miris slavenais ASV tiesnesis un sociālo mediju zvaigzne Frenks Kaprio. Par viņa aiziešanu pavēstīja tiesneša oficiālajā “Instagram” kontā, kur viņu cildināja par “siltumu” un “nesatricināmo ticību cilvēku labestībai”.
Rodailendas štata tiesnesis kļuva pasaulslavens ar savu iejūtīgo izturēšanos un humoru, izskatot lietas populārajā šovā “Caught in Providence”, kas guva miljardiem skatījumu sociālajos medijos un viņam nopelnīja “pasaules visjaukākā tiesneša” slavu. Raidījums tika nominēts trim “Daytime Emmy” balvām, savukārt pats tiesnesis Kaprio pērn saņēma divas nominācijas.
Frenks Kaprio 38 gadus nostrādāja dzimtās Providensas pilsētas tiesā, līdz 2023. gada decembrī paziņoja par vēža diagnozi. Dienu pirms nāves viņš publicēja klipu no Providensas slimnīcas, aicinot aizlūgt par viņu.