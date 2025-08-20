“Gala Galante, trīs tenori&draugi” Jūrmalā, 2025. gadā
17. augustā Dzintaru koncertzālē Jūrmalā, prestižā starptautiskā notikuma Baltijas Balva / Baltic Awards ietvaros, izskanēja koncerts “Gala Galante, trīs tenori&draugi”. ...
FOTO: Jūrmalā izskanējis noslēguma svinīgais koncerts "Gala Galante, trīs tenori&draugi"
17. augustā Dzintaru koncertzālē Jūrmalā, prestižā starptautiskā notikuma Baltijas Balva / Baltic Awards ietvaros, izskanēja koncerts “Gala Galante, trīs tenori&draugi”. Uz skatuves vienuviet satikās pasaulslavenas operas zvaigznes, spilgti instrumentālisti un mūsdienu skatuves spožākie pārstāvji.
Šo svinīgo vakaru, kas bija veltīts Baltijas valstu izcilākajiem sasniegumiem zinātnē, arhitektūrā, mākslā un mūzikā, apmeklēja Atlases komitejas locekļi, 2025. gada laureāti, projekta sadarbības partneru organizāciju pārstāvji no Igaunijas un Lietuvas, kā arī citi goda viesi no Latvijas un citām pasaules valstīm.
Koncertā uzstājās izcilie tenori - Edgaras Montvidas (Lietuva), Raimonds Bramanis (Latvija) un Liparits Avetisjans (Armēnija). Par muzikālu pārsteigumu skatītājiem uz skatuves pievienojās arī latviešu tenors Artjoms Safronovs. Neaizmirstamus mirkļus koncertā dāvāja arī operas dīva Inese Galante, virtuozais pianists Andrejs Osokins, klausītāju iemīļotā grupa "Dagamba", kā arī un jaunais, 11 gadīgais pianists, īsts “brīnumbērns” – Gustavs Kalējs. Koncertā piedalījās arī izteiksmīgā soprāns Elīna Nečajeva (Igaunija), kura pārsteidza skatītājus ne vien ar savu plašo vokālo diapazonu, bet arī ar izcilo dalību vakara vadīšanā – kopā ar harismātisko
Valdi Melderi viņa vakara norisē ienesa īpašu šarmu. Orķestri vadīja pasaulē pazīstamais diriģents Ekharts Viciks (Vācija).
Koncertā skanēja gan iemīļotas operu ārijas, gan visā pasaulē slaveni skaņdarbi dažādos žanros – no džeza līdz klasikas šedevriem īpašos aranžējumos. Katrs priekšnesums tika sagaidīts ar ovācijām. Viens no īpaši spilgtajiem mirkļiem bija Džoakīno Rosīni komiskais “Kaķu duets”, kas šajā vakarā tika atskaņots spoža kvarteta izpildījumā. Tieši pēc šī priekšnesuma uz skatuves tika aicināts Matīss Kaža - šobrīd populārākā “kaķa” pasaulē, un ar Oskara balvu godalgotās animācijas filmas Straume producents.
Filmas komanda ir Baltijas Balvas / Baltic Awards par mūža ieguldījumu sabiedrības labā ieguvēji.
Matīss nodemonstrēja balvas statueti, kuras dizaina un izpildījuma autore ir slavenā latviešu stikla māksliniece Anda Munkevica. Koncerts noslēdzās ar emocionālu kulmināciju – visu mākslinieku kopīgu priekšnesumu “Time to Say Goodbye” (Francesco Sartori), kas kļuva par vienojošu un aizkustinošu vakara akcentu.
Tajā pašā dienā plkst. 18.00 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notika koncerts “Jaunie un spožie”, kurā uzstājās konkursa Ineses Galantes talanti uzvarētāji – jau plašāk pazīstamie un pasaules skatuves iekarojošie mākslinieki: soprāns Brigita Reisone, obojists Rinalds Rozenlauks un koklētāja Elīna Agneta Lamberte. Par īpašu enerģijas lādiņu rūpējās jaunais, harizmātiskais sitaminstrumentālistu ansamblis Ekho.
“Esmu laimīga, ka mums izdevies radīt patiesi īpašu notikumu – ar neaizmirstamu atmosfēru, kas ik vasaru pārvērš Jūrmalu par Latvijas rivjēru. Ar spilgtiem izpildītājiem, “Baltijas Balva / Baltic Awards” laureātiem, viesiem no visas pasaules, grezniem tērpiem un iedvesmojošu noskaņu. Mēs esam pagodināti, ka vakaru kopā ar mums pavadīja goda viesi – Amerikas Savienoto Valstu kongresmeņi, ASV, Apvienoto Arābu Emirātu, Izraēlas, Igaunijas, Kazahstānas un Uzbekistānas vēstnieki Latvijā, starptautisko tirdzniecības kameru pārstāvji, Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā presidents, kā arī Igaunijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenti, Lietuvas Nacionālās operas ģenerāldirektore, LNMM direktore, RIX valdes priekšsēdētaja un citi mūsu projekta sadarbības partneru organizāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Mūsu sasniegumi, kopīgās satikšanās skaistajā un svinīgajā atmosfērā un daudzveidīgie sadarbības modeļi mums sniedz lielisku iespēju labāk iepazīt vienam otru un iedvesmoties. Viena no Baltijas Balva/ Baltic Awards nozīmīgajām misijām ir padarīt mūsu reģionu pievilcīgu starptautiskajai sabiedrībai un tūrismam – gan biznesa jomā, gan kultūras aspektā. Mēs esam ielikuši pamatus jaunai un skaistai tradīcijai un ceram, ka projekts “Baltijas Balva / Baltic Awards” ne tikai izcels Baltijas valstu sasniegumus, bet arī kļūs par vienojošu spēku mūsu reģionam, apliecinot, ka kopā mēs varam paveikt ļoti daudz – un vēl vairāk,” uzsvēra Ineses Galantes fonda direktore, “Baltijas Balva / Baltic Awards” idejas autore un producente Diāna Galante.