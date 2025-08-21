Keitija Perija tomēr nav gatava satikties ar Džastinu Trudo. Lūk, kāpēc
Amerikāņu popzvaigzne Keitija Perija un Kanādas bijušais premjerministrs Džastins Trudo aizvadītajā mēnesī redzēti, kopīgi vakariņojam Monreālā, kas nekavējoties raisīja baumas par romantiskajām attiecībām. Taču nesen atklāts abu patiesais attiecību statuss.
Kāds vārdā nenosaukts Keitijai Perijai (40) un Džastinam Trudo (53) pietuvināts informācijas avots šo pirmdien portālam “Daily Mail” apstiprinājis, ka popzvaigzne un bijušais Kanādas premjers ir tikai draugi. „Viņa šobrīd nav gatava sākt ar kādu satikties, viņai jāatvēl laiks sev un jāturpina dziedēt sirds pēc šķiršanās no Orlando,” paskaidrojis paziņa.
Keitija Perija un Orlando Blūms atpūšas Grieķijā 2021. gada jūnijā
Kā zināms, baumas par Keitijas Perijas un Džastina Trudo romantiskajām attiecībām sākās jūlijā pēc tam, kad abi kopā tika redzēti intīmās vakariņās Monreālā. „Viņi ir ieinteresēti viens otrā, taču būs nepieciešams laiks, lai redzētu, kur tas novedīs,” žurnālam “People” tūlīt pēc fotogrāfiju nonākšanas atklātībā izteicās kāds abiem pietuvināts avots.
Paziņa arī piebilda: „Viņa devusies pasaules koncertturnejā, bet viņš šobrīd meklē savu turpmāko ceļu dzīvē pēc tam, kad vairs nav Kanādas premjers.”
„Savstarpēja pievilkšanās pastāv,” piebilda labi informētais avots. „Viņiem ir daudz kopīga.”
Džastins Trudo 2023. gadā izšķīrās no Sofijas Greguāras, ar kuru laulībā bija nodzīvojis 18 gadus. Bijušajam pārim ir trīs kopīgi bērni – dēli Ksavjērs (17) un Hadriens (11), un meita Ella-Greisa (16).
Savukārt Keitija apstiprināja šķiršanos no aktiera Orlanda Blūma šā gada jūlijā. Bijušie saderinātie audzina 4 gadus vecu meitu Deiziju. Laika posmā no 2010. līdz 2012. gadam dziedātāja bija precējusies ar britu komiķi Raselu Brendu.
Izskatīgais Kanādas premjers Džastins Trudo
Izskatīgais Kanādas premjers Džastins Trudo un viņa sieva Sofija.