"Prāta Vētras" noslēguma koncertā kursēs papildu sabiedriskā transporta reisi un būs pieejamas bezmaksas velosipēdu stāvvietas
Sestdien, 23. augustā, Mežaparkā norisināsies grupas “Prāta Vētra” koncertturnejas “Pirmās dienas tūre” noslēguma koncerts. Lai nodrošinātu ērtu nokļūšanu uz pasākumu un mājupceļu pēc tā, Mežaparkā kursēs papildu sabiedriskā transporta reisi un būs pieejamas papildu velosipēdu stāvvietas.
Pirms koncerta 11. tramvaja maršrutā papildreisi tiks organizēti no aptuveni plkst. 17.40. Tramvaji no pilsētas centra, laika posmā no aptuveni plkst. 17.58 līdz aptuveni plkst. 20.27, kursēs ar 2-3 minūšu kustības intervālu. Pēc koncerta noslēguma 11. tramvaja maršruta reisi tiks organizēti atbilstoši pasažieru plūsmai (aptuveni ar 3 minūšu kustības intervālu). Papildreisos no Mežaparka tramvaji kursēs līdz Stacijas laukumam.
Pirms koncerta sākuma 48. autobusa maršrutā tiks organizēti papildreisi virzienā uz Mežaparku. Autobusi no Pļavniekiem, laika posmā no aptuveni plkst. 17.40 līdz 20.00 kursēs ar 20-25 minūšu intervālu. Šie autobusi kursēs no pieturas "Pavasara gatve" līdz Sarkandaugavai, neiegriežoties Tēraudlietuves un Aizsaules ielas rotācijas aplī, izmantojot Gustava Zemgala un Ķīšezera ielas un uz autobusa tablo būs izvietots maršruta numurs 48M.
Lai koncertu apmeklētājiem būtu vēl ērtāk un dabai draudzīgāk nokļūt uz pasākumu, apdrošināšanas uzņēmums "Balcia" nodrošinās bezmaksas stāvvietu velosipēdiem, elektroskrejriteņiem, skrituļslidām un skrituļdēļiem Mežaparkā, pie estrādes 6. un 7. ieejas. Stāvvieta būs pieejama no plkst. 17.00 līdz 01.00, un, lai nodrošinātu drošību, katrs apmeklētājs saņems numurētu aproci pēc transportlīdzekļa nodošanas.