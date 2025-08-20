Fani sākuši uztraukties par Selēnas Gomesas veselību pēc tam, kad pamanījuši satraucošu detaļu virālajā video
Selēna Gomesa ir atkal radījusi bažas par savu veselību pēc tam, kad fani pamanīja satraucošu detaļu virālajā "Instagram" video.
"Instagram" kontā kopīgotajā video 32 gadus vecā Gomesa šķita, ka veipo, kamēr viņai taisīja matus un grimu, lai viņa varētu pavadīt vakaru kopā ar draudzeni Teilori Sviftu 31. maijā, ziņo "Daily Mail". Šobrīd izskatās, ka video Selenas kontā vairs nav pieejams.
Gomesa, kurai ir diagnosticēta sarkanā vilkēde un kura 2017. gadā piedzīvoja nieru transplantāciju, bija redzama, ka izelpo tvaikam līdzīgu miglu, kamēr skatās telefonā. Citā video redzams, ka viņa kreisajā rokā tur kaut ko, kas izskatījās pēc e-cigaretes vai veipa pildspalvas. Video redzams otrajā slaidā zemāk.
Fani steidza komentāros paust bažas par Gomesas veselību, uzsverot, ka veipošana var vēl vairāk pasliktināt viņas stāvokli. Viņi arī spekulēja par to, kāda veida veipa pildspalva ir dziedātāja — vai viņa smēķē nikotīnu, CBD vai zālīti.
Daži bija sašutuši, un viens "Instagram" lietotājs rakstīja, ka būtu "ļoti dusmīgs, ja redzētu ko tādu kā donors." Savukārt daudzi metās aizstāvēt dziedātāju, rakstot, ka "veipošana neietekmē nieres, bet gan plaušas, un Selēna pati ir spējīga pieņemt lēmumus."
Selēnai 2013. gadā tika diagnosticēta sistēmiskā sarkanā vilkēde. Viņa publiski dalījās par diagnozi 2015. gadā un atklāja, ka ir izgājusi ķīmijterapiju, lai to ārstētu. 2022. gada "Apple TV+" dokumentālajā filmā "My Mind & Me" dziedātāja atklāja, ka slimības dēļ viņai sāp viss ķermenis.
Hroniskās slimības komplikāciju dēļ 2017. gadā viņas toreizējā labākā draudzene Raisa dāsni ziedoja Selēnai savu nieri. Taču jau pēc gada abas draudzenes vairs nebija tik tuvas, jo tika apgalvots, ka Selēna turpinājusi lietot alkoholu un smēķēt.
Lai gan veipa ietekme uz nieru funkciju joprojām tiek pētīta, cilvēkiem ar lupus ļoti neiesaka veipot vai smēķēt, jo tas var pasliktināt lupusa simptomus, norāda "Spire Healthcare".