No sievas izšķīries aktieris Kaspars Gods...

Kaspars Gods atkal ir brīvs puisis.
Slavenības
Šodien 11:44
Brīvs vīrietis atkal ir aktieris Kaspars Gods - viņa divu gadu ilgā laulība ar sievu Gitu ir galā.
To, ka laulība šķirta, 51 gadu vecais Gods apstiprinājis žurnālam "Privātā Dzīve", atklājot, ka brīva vīrieša statusā ir jau trīs mēnešus.
Liepājas teātra aktieris, seriālu "Viss pa jaunam!", "Sarkanais mežs", "Saplēstā krūze" un "Uzticības persona" varonis Kaspars Gods otro reizi iestūrēja laulības ostā aizpērn jūnijā, Jelgavas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā sakot jāvārdu savai iecerētajai Gitai.