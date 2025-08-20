Vēl viens 90. gadu populārs seriāls "Ksena: Karotāju princese" varētu piedzīvot atdzimšanu
Deviņdesmitajos gados sieviešu varones uz televīzijas ekrāniem bija diezgan populāras — gan tādos seriālos kā "Amulets", "Ksena: Karotāju Princese" un "Bafija pret vampīriem". Pēc jaunā "Bafijas" projekta, kurā atgriežas arī Sāra Mišela Gelāra, tagad atliek tikai sagaidīt, kad "Ksena" atkal parādīsies uz ekrāniem.
"Ksena: Karotāju Princese" aktieri un radošā komanda nesen piedalījās sarunās par seriāla vēsturi un daudz runāja arī par tā iespējamo atdzimšanu. Seriāla zvaigzne Lūsija Lolesa atklāja: "Jāteic, es nesaprotu, kāpēc viņiem nav izdevies to joprojām izdarīt. Ko es dzirdu, ir tas, ka tas jāizdara tikpat labi vai labāk nekā oriģināls."
Režisors Brūss Kembels piebilda: "Seriāla tēma ir ļoti aktuāla arī šodien. Uzticība, draudzība, sarežģītas attiecības.”
Savukārt seriāla līdzveidotājs Robs Taperts apstiprināja, ka plānos ir veidot jaunu "Ksenas" versiju. Vienlaikus viņš uzsvēra: "Tas nebūs Ksenas stāsts ar Lūsiju, tas būs kā "Star Trek" gadījumā — šīs pasaules radīšana no jauna. Tas būs citādāk, un tas ir aizraujoši. Pēc trīsdesmit gadiem tam ir jābūt citādākam.”
Teds Reimijs, kurš seriālā atveidoja Džokeru, piekrita: "To būtu jāizdomā pilnīgi no jauna,” viņš paskaidroja. Un radošā komanda cer darīt kaut ko atšķirīgu. "Lai to izdarītu labi, manuprāt, tas būtu jāizdara spoži, kā "Karate bērns" ar seriālu "Kobra Kai". Proti, viņi ir vienkārši vecāki un viņiem ir pilnīgi jaunas problēmas. Jo neviens negribētu redzēt mani manā vecumā lēkājam un rādām muļķīgas sejas izteiksmes.”
Taperts apstiprināja, ka "beidzot pēc 30 gadiem ir ieinteresēts radīt "Ksenas" turpinājumu. "Nezinu, kad un kur tas būs, bet mēs redzēsim scenāriju kaut kur nākamo trīs līdz sešu mēnešu laikā."
Seriāls "Ksena: Karotāju princese” seko Ksenas, bijušās slepkavas un diktatores, ceļojumam, lai nožēlotu savu pagātni un kļūtu par varoni. Viņa ir lieliska cīnītāja, kurai ir spējas izdzīvot sarežģītās situācijās. Ksena ceļo pa senās Grieķijas pasauli, piedaloties dažādos piedzīvojumos un saskaroties ar dieviem, mitoloģiskiem radījumiem un citiem varoņiem.