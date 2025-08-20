"Karību jūras pirātu" zvaigzne dod mājienu par atgriešanos franšīzes sestajā filmā
Franšīzes "Karību jūras pirāti" sestā daļa vēl ir tikai izstrādes procesā, oficiāls tās iznākšanas datums nav izziņots, taču kāds no oriģinālā sastāva aktieriem ļāvis noprast, ka iespējams atgriezīsies uz ekrāniem skatītāju iemīļotās piedzīvojumu filmas turpinājumā.
Orlando Blūms, kurš spēlēja Vilu Tērneru četrās no piecām iepriekšējām "Karību jūras pirātu" filmām, devis mājienu par iespējamu atgriešanos sestajā daļā. Intervijā ar “Screen Rant” Holivudas zvaigzne atklāti izteicies, lai gan pastāvot interese atgriezt uz ekrāniem sākotnējo aktieru sastāvu, tas vēl nav apstiprināts. “Es domāju, ka šajā gadījumā īstais ceļš uz panākumiem būtu atkal sapulcēt kopā visus,” sacīja filmas “Troja” zvaigzne.
Džonijs Deps „Karību jūras pirātu” 2011. gadā iznākušajā filmā
"Ja viņi to spētu, ja visi vēlētos atgriezties. Manuprāt tas iepriecinātu skatītājus, jo ir daudz cilvēku, kam šodien ir nostaļģija pēc šīm filmām.”
Orlando Blūms un Keira Naitlija nepiedalījās “Karību jūras pirātu” ceturtajā filmā, jo pēc trešās daļas viņi izvēlējās pamest franšīzi, lai pievērstos citiem projektiem. Abi aktieri jutās apmierināti ar to, kā noslēdzās viņu atveidoto varoņu Vila Tērnera un Elizabetes Svanas stāsts sākotnējā triloģijā. "Mans viedoklis ir tāds, ja scenārijs būtu lielisks, un ideālā gadījumā visi piekristu atgriezties, tas būtu forši. Bet pagaidām es neko nezinu, tāpēc redzēsim, ko nesīs nākotne.”
Keitija Perija un Orlando Blūms atpūšas Grieķijā 2021. gada jūnijā
Norādot uz iespējamo pievienošanos aktieru sastāvam, 48 gadus vecais Blūms sacīja: “Un, protams, kurš gan nepiekristu? Ja scenārijs izrādītos lielisks. Viss vēl ir tapšanas procesā, un esmu pārliecināts, ka viņiem ir idejas, kā radīt kaut ko īpašu. Es personīgi vēlētos redzēt visus atgriežamies uz ekrāna," viņš noslēdza.
Pagaidām vēl nav apstiprināts, vai aktieris Džonijs Deps atgriezīsies kā filmas galvenais tēls pirāts Džeks Sperovs.