"Lauku sēta" drīz jau atkal klāt - iepazīsti jaunās sezonas dalībniekus!
5. septembrī kanālā "TV6" startēs “Lauku sētas" jaunā sezona. Nu ir tapuši zināmi 12 drosmīgie dalībnieki, kuri visas sezonas garumā pierādīs savu spēku un izturību, lai ar pašu darbu nopelnītu līdz pat 10 000 eiro lielo naudas balvu.
Šogad šovs norisināsies vēsturiskajās “Bangotņu” dzirnavās un sola pārsteigumus jau no pirmās dienas – dalībniekiem būs jācīnās nevis vieniem, bet pāros. Darbi nebūs viegli – no būvniecības līdz mēslu tīrīšanai –, bet ikdienā dzirksteļos arī emocijas, simpātijas un negaidīti pavērsieni. Ar jaunām privilēģijām, stingriem saimniekiem un noslēpumā turētu fināla intrigu šī sezona sola būt īpaši aizraujoša.
Iepazīsties ar dalībniekiem!
Jēkabs Rumpe (28)
Jēkabs ir no Tomes, viņš ir trīs ēdināšanas uzņēmumu direktors, kurš “Lauku sētā” saredz lielāko dzīves izaicinājumu. Virtuvē viņš jūtas kā zivs ūdenī un sola konkurentus pārsteigt ar gardumiem, kādi šovā vēl nav baudīti. Spēku smeļas armvrestlingā un pie dabas krūts, bet mieru atrod makšķerējot – lielākais loms līdz šim bijusi 5 kilogramus smaga līdaka. Bērnību pavadījis fermā, tāpēc lauku darbi nav sveši, lai gan no ravēšanas labprāt izvairās. Viņš ir nesatricināms un analītisks, bet reizē arī pārāk jauks un saprotošs. Šovā viņa mērķis ir veidot spēcīgu koalīciju un gudri spēlēt, vienlaikus paliekot pie pārliecības: “Noteikti nevajag līst saimniekiem dibenā!”
Marita Miezīte (32)
Baušķeniece Marita ir mūziķe, kura pati sacer dziesmas, un sola arī “Lauku sētā” piedzīvoto pārvērst jaunā hitā. Fani viņu pazīst kā Ezīti – spurainās frizūras un rakstura dēļ. Lai gan dzīve viņu nav lutinājusi, Marita izstaro optimismu un spēku, jo vislielākā motivācija ir divas meitas. Bērnību pavadījusi laukos, tāpēc lauku darbi nav sveši – viņai patīk viss, pat mēslu vākšana. Šovā attiecības neveidos, bet, lai tiktu tālāk spēlē, gatava arī koķetēt. Ja uzvarēs, apsola uzrīkot lielu ballīti visiem dalībniekiem.
Toms Miezis (31)
Toms nāk no Jūrmalas un sevi raksturo kā spožu, grūti nepamanāmu cilvēku. Ikdienā viņš nodarbojas ar traktortehnikas tirdzniecību, bet brīvajā laikā organizē pludmales futbola turnīrus. Lai gan ar lauku darbiem nav uz “tu”, pieredzi guvis, renovējot mantojumā saņemto māju, un ir pārliecināts – ja galva ir uz pleciem un rokas īstajā vietā, visu var paveikt. Viņam piemīt prasme ātri pielāgoties un viegli atrast kopīgu valodu ar citiem. Šovam pieteicās ģimenes iedrošināts – sievas un bērnu dēļ, jo vēlas dēlam parādīt, ka bailēm nav vietas un viss dzīvē ir iespējams.
Agnese Vēvere (19)
Rīdziniece Agnese ir enerģijas pilna piedzīvojumu meklētāja, kura uz “Lauku sētu” dodas nevis pēc uzvaras, bet pēc labi pavadīta laika un kārtīgas ballītes. Viņa mācās par apģērbu dizaineri un modes lietās redz iedvesmu visur – pat kartupeļu maisa audumā. Agnese ir pārliecināta, ka vienmēr izskatās labi, un šovā gatava arī citiem palīdzēt ar pogas piešūšanu. Būdama dejotāja ar stāžu, viņa cer, ka šovā būs puiši, kas zaļumballē varēs viņu kārtīgi izdancināt. Ja izveidosies dzirkstele, Agnese nav pretī arī romantikai, tikai tad gan būs jāiet iepazīties ar viņas tēti.
Ainārs Vestfāls (43)
Ainārs nāk no Sausnējas un īstens “Lauku sētas” fans, kurš šovu skatās jau kopš pirmās sezonas un beidzot nolēmis pats tajā piedalīties. Viņš ir skaļš, pedantisks un necieš nevīžību, bet lauku darbi viņam nav sveši – savā saimniecībā rūpējas par 12 gaļas lopiem un prot tikt galā ar visu, pat ravēšanu. Brīvajā laikā patīk pastaigas dabā, pa kalniem un mežiem. Lielākais lepnums – viens pats audzina dēlu, un, ja izdosies uzvarēt, balvu plāno ieguldīt ceļojumā kopā ar viņu un mājas remontā. “Esmu gatavs uz visu, pat pliks skriet pa nātrēm!” smej Ainārs.
Kate Grunava-Grunova (27)
Kate nāk no Lielvārdes un pavisam nesen atgriezusies no divu gadu ceļojuma pa Āziju, kur pieradusi dzīvot ar mugursomu un minimālām ērtībām, tāpēc auksta duša un drēbju mazgāšana ar rokām viņu nebaida. Ikdienā strādā par grāmatvedi, bet brīvajā laikā spēlē ukuleli, tamborē, jogo un meditē. “Lauku sēta” viņai vienmēr šķitusi iedvesmas avots, un tagad beidzot ir iespēja pašai piedzīvot šo spēli. Lauku darbi Katei nav sveši, lai gan lopi, īpaši teļi, mazliet biedē. Viņa ir veģetāriete, tāpēc tas varētu radīt izaicinājumus citiem dalībniekiem, bet pati sola būt cītīga, draudzīga un, ja vajadzēs, arī viltīga spēlētāja. Romantiku šovā neplāno, jo ir saderinājusies, bet, ja uzvarēs, kopā ar līgavaini piepildīs sapni par savu zemes gabalu un māju.
Arvīds Gļauda (41)
Arvīds jeb Arviduška no “TikTok” ir radošs latgalietis, kurš sociālajos tīklos pavada vairākas stundas dienā un jau pieradis pie heiteru kritikas. Tagad viņš vēlas pierādīt, uz ko ir spējīgs arī “Lauku sētā”. Ikdienā pelna ar kultūras pasākumu fotografēšanu, raksta dzeju un sapņo izdot grāmatu, bet brīvajā laikā audzē puķes un ar rūpēm asistē sievai. Sevi raksturo kā punktuālu un apņēmīgu, lai gan atzīst – labi prot melot, bet citu melus necieš. Ja izdosies uzvarēt, Arvīds balvu ieguldīs foto kursos, jaunā tehnikā un, protams, palutinās sievu. “Trakajiem pieder pasaule!” viņš saka ar smaidu.
Sanita Krēsliņa (44)
Sanita nāk no Vecpiebalgas un sevi sauc par riktīgu lauku babeni un “veceni ar pautiem” – neatkarīgu sievieti, kura paļaujas tikai uz sevi un kuru nekad nav spējis kontrolēt neviens vīrietis. Viņa strādā trīs darbos – ir mājturības instruktore, pavāre un degvielas uzpildes stacijas operatore –, bet brīvajos brīžos palīdz mātei laukos. Augusi kā puika, jau bērnībā tēvs iemācīja vadīt auto un rīkoties ar zāģi. Sanitu grūti nepamanīt – košie mati ir viņas firmas zīme. Šovam pieteicās garlaicības dēļ, bet uzvara būtu apliecinājums pašai sev, ka ir stipra. Laimestu viņa ieguldītu dzīvokļa remontā, bet “Lauku sētā” cer sastapt arī lopus – lai ir, ko samīļot grūtākos brīžos.
Uvis Strazdiņš (25)
Skrīverietis Uvis ir īstens lauku puisis – ikdienu pavada mātes fermā, strādājot ar lopiem un traktortehniku. Draugi reiz saukuši viņu par Bruno Mars, jo Uvim patīk dziedāt un viņš ir neglābjams romantiķis. Meiteņu klātbūtnē cenšas būt mierīgs un jauks, bet puišu kompānijā pārtop par īstu granātu. Nav kautrīgs, vienmēr saka, ko domā, un prot arī uzklausīt. Uvis 14 gadus spēlēja handbolu un bija pat izlasē, līdz mīlestības dēļ atstāja savu sirdslietu – un drīz pēc tam piedzīvoja sāpīgu vilšanos. Tagad viņš ir gatavs īstām attiecībām, uzticīgs un lutinātu tikai vienu – savu īsto sievieti. “Lauku sētā” Uvis neizslēdz iespēju arī iemīlēties – varbūt pat atrast nākamo sievu.
Sintija Gudženova (34)
Rīdziniece Sintija ir blondīne ar košiem nagiem un kleitām, kura pēc skata var šķist īsta caca, taču patiesībā ir ļoti vienkārša sieviete – sieva, mamma diviem bērniem un bijusī Zemessardzes dalībniece, kur uztrenēta fiziskā izturība. Šobrīd viņa ir mājsaimniece, bet brīvajā laikā labprāt spēlē volejbolu. Sintija ir īsta “Lauku sētas” fane – redzējusi visas sezonas, un ar otro mēģinājumu beidzot pati nonākusi šovā. Bērnība pavadīta laukos, darot arī neciešamus darbus, piemēram, ravēšanu un siena vākšanu. Viņa atzīst, ka prot būt viltīga un dramatiķe, ja kāds uzkrīt uz nerviem, un gan jau nelamāsies… bet tikai tāpēc, ka arī viņas bērni skatīsies šovu.
Ingus Vičaks (30)
Ingus nāk no Preiļiem, ir vienmēr smaidīgs un dzīvi tver ar vieglumu – viņš pats saka, ka tādu vasaru, kā “Lauku sētā”, par naudu nopirkt nevar. Nesen aizgājis no darba kokapstrādē un šobrīd bezdarbnieks, bet brīvlaiks viņam nebūt nav garlaicīgs – izmēģinātas daudzas aizraušanās, no sporta līdz fotografēšanai. Pirms trim mēnešiem beidzās attiecības, tāpēc šovs ir iespēja izvēdināt galvu. Ingus nav klusais tips – ar savu lielo muti un humoru viņš var gan izklaidēt, gan nokaitināt. Mācījies par pavāru, taču ēst gatavot lielam baram vēl joprojām baidās. Lauku darbi viņam nav sveši – bērnībā ģimenei piederēja govju ferma, un daudz iemācījis vecākais brālis, kurš arī pamudināja pieteikties šovam, sakot: “Bez uzvaras mājās nebrauc!”
Krista Jansone (32)
Rīdziniece Krista sevi sauc par sievieti ar krampi – viņai patīk smagie darbi, kur jāņem rokās cirvis vai zāģis, nevis dobju ravēšana. Ikdienā viņa strādā par bērnu volejbola treneri, ir stingra, bet brīvajā laikā aizraujas ar mākslu, tetovē, spēlē videospēles un skatās “Netflix”. Nesen šķīrusies, viņa šovā cer sadziedēt sirdi un pierādīt, ka meitenes nav nekādas nevarīgas princesītes. Krista ir mutīga un tieša, nebaidās pateikt, ko domā, reizēm pat “ne pa ķeksi”. Agrā rītā labāk viņai ceļā nestāties, bet, kad pamodusies, ir naska uz jokiem un neatlaidīgi iet uz mērķi. Ja izdosies uzvarēt, Krista dosies pa Santjago ceļu Spānijā un kardināli mainīs savu dzīvi.