VIDEO: Mūsdienu ne-romantiskās attiecības melnajā komēdijā “Rouzu ģimene”

Melnā komēdija “Rouzu ģimene” ir visai brīva un ļoti drosmīga interpretācija 1989. gada klasiskajai filmai “Rouzu ģimenes karš”, kura tikusi uzņemta pēc Vorena Ādlera romāna un galvenajās lomās bija redzami Maikls Duglass un Ketlīna Tērnere.
Jaunajā versijā tiek apskatītas un analizētas mūsdienu ģimenes attiecību bieži vien absurdo sarežģītību. “Filmas uzdotais tonis ir unikāls,” stāsta režisors Džejs Roučs, “Lai tiktu galā ar sarežģītām dzīves situācijām, es bieži vien izmantoju humoru un domāju, ka pāri, kuri prot jokot un pasmieties paši par sevi neveiklos un saspringtos momentos, apliecina savu attiecību un saiknes veselīgumu. Taču šī filma cenšas izpētīt kā mīlestības valoda var pārvērsties no nevainīgiem jokiem un savstarpējas apcelšanas pilnīgi atklātos uzbrukumos – un tur ir ļoti grūti noteikt šo trauslo robežu.”
Džeja Rouča filmā “Rouzu ģimene” galvenās lomas atveido skatītāju iemīļotie aktieri – divu “Oscar” balvu nominants Benedikts Kamberbačs un “Oscar” balvas laureāte Olīvija Kolmane. Šī ir pirmā reize, kad abi aktieri tiekās uz ekrāna, atveidojot ģimenes pāri Teo un Aiviju, kuri bija piedzīvojuši neprātīgu iemīlēšanos no pirmā acu uzmetiena, bet kuru laulība pamazāk jūk ārā, atrodoties zem mūsdienu skaudrās realitātes spiediena. Tas, kas iesākās kā nevainīgi abpusēji joki, pāraug emocionālā cīņā vienam pret otru, kurā neviens no abiem nevēlas padoties. Tā rezultātā ir sanācis spožs un neprātīgs pētījums par mīlestību, kura pamazām pāraug nevaldāmā haosā.
“Mūsdienu pasaule atšķiras no tā, kas bija 60-tajos vai 70-tajos gados,” stāsta Teo lomas atveidotājs Benedikts Kamberbačs, “Cilvēkiem mazāk stāstīja, ka viņiem ir jābūt īpašiem, varēja dzīvot laimīgu ģimenes dzīvi, ja laulība bija veiksmīga un ar bērniem viss bija kārtībā. Taču Teo un Aivijas dzīvē viss ir pavisam savādāk – uz viņiem tiek izdarīts milzīgs spiediens, jo kapitālistiskā sistēma cik viegli var savienot divus cilvēkus, tik viegli arī šķirt. Tas nesekmē veselīgu laulības dzīvi. Esmu pārliecināts, ka kinoskatītāji visa pasaulē spēs viegli identificēties ar Teo un Aiviju – katrs šajā filmā varēs atrast kaut ko ļoti atpazīstamu no savām attiecībām. Filmas stāstam vairāk ir brīdinošs raksturs, nekā klasiski romantisks”.
Kad Teo un Aivija pirmo reizi satiekās Londonā, viņš ir ambiciozs un veiksmīgs arhitekts, bet viņa – meistarīgi pārvalda augstākās klases virtuves noslēpumus. Viņi apprecas un kopā ar bērniem pārbrauc uz ASV, lai sāktu jaunu dzīvi. Kamēr Teo, pateicoties savam jaunajam šedevram, atrodas uz savas slavas sliekšņa, Aivija atver savu restorānu – viņu dzīve šķiet ideāla līdz brīdim, kad kāda negadījuma dēļ tiek sagrauta Teo reputācija, bet Aivija kļūst par kulinārijas zvaigzni.
Benediktam Kamberbačam ir sava teorija, kāpēc Olīvija Kolmane piekrita piedalīties filmā “Rouzu ģimene”. “Domāju tas notika tāpēc, ka viņai šeit ir lieliska iespēja kļūt par Olīvijas Kolmanes pašu sliktāko versiju”, smīkņā Kamberbačs, “Un man bija bezgala jautri vērot viņas darbošanos. Es domāju, ka arī viņai pašai tas sagādāja prieku.” “Tas bija ļoti jautri neieredzēt vienam otru,” smejas Kolmane, “Tā ir savā ziņā terapija, kad vari pret kādu izturēties cik vien var briesmīgi, bet pēc tam kopīgi par to pasmieties.” Kolmane un Kamberbačs ir draugi jau ilgus gadus, taču nekad tā arī nebija nācies filmēties kopā. Taču “Rouzu ģimene” bija tā vērta. “Es dievinu britu asprātības,” atzīstās režisors, “Un viņi abi ir šī humora virsotne. Viņi to dara ar neaprakstāmu vieglumu, lai gan būt pa īstam smieklīgam ir ļoti grūti. Viņiem abiem piemīt kaut kāda sestā sajūta.”
Teo un Aivijas attiecības sākumā bija kaisles un mīlestības pilnas, taču ejot gadiem, pazūd dzirksts un viss kļūst ikdienišķs un parasts. “Viņu atšķirības bija tas, kas sākuma pievilka vienam otru, bet ar laiku šīs atšķirības sāka palikt par to, kas visvairāk kaitina viņus abus,” stāsta Olīvija Kolmane. “Viņi abi uzvedas kā pilnīgi kretīni, taču tajā pašā laikā viņi ir jauki un mīļi”, papildina Kamberbačs, “Tas ir stāsts, kurš uzvedinās uz pārdomām – reizēm neērtām, reizēm iedvesmojošām, bet vienmēr godīgām.”
Melnā komēdija "Rouzu ģimene" - Latvijas kinoteātros no 27. augusta.
Par filmu: Perfektajam pārim Aivijai un Teo dzīve šķiet viegla: veiksmīga karjera, mīloša laulība, lieliski bērni. Taču aiz šīs šķietami ideālās fasādes briest vētra – kamēr Teo karjera sabrūk un Aivijas ambīcijas paceļas spārnos, uzliesmo sprādzienbīstams konkurences un slēpta aizvainojuma maisījums.
Lomās: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao un Kate McKinnon
Režisors: Jay Roach