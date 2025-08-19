Svarīga informācija “Prāta Vētras” Rīgas koncerta apmeklētājiem
Šo sestdien, 23. augustā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē notiks grupas “Prāta Vētra” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts.
“Klāt koncerttūres fināls Mežaparkā, kuram gatavojamies ar vislielāko rūpību - plānojam uzņemt vairākus desmitus tūkstošu rīdzinieku un pilsētas viesu. Tos, kuri vēl nav iegādājušies koncerta biļetes, aicinu pasteigties, jo to vairs nav palicis daudz! Darām visu, lai skatītājiem koncerta apmeklējums būtu patīkams - organizējam papildu sabiedriskā transporta reisus un cilvēku ratiņkrēslos transportēšanu līdz estrādei, ierīkojam īpašu autostāvvietu un velonovietni, izvietojam norādes un iekļūšanai estrādē atveram 7 vārtus,” pauž “Prāta Vētras” ģenerālmenedžere Aija Auškāpa.
Aicinām iepazīties ar aktuālāko informāciju par “Prāta Vētras” koncertu Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē.
Biļetes
Ierobežots skaits koncerta biļešu vēl pieejamas biļešu tirdzniecības vietnē ekase.lv, tirdzniecības centra “Spice” informācijas centrā un veikalā “Manilla” Rīgā. Biļetes cena uz Rīgas koncertu 48,50 EUR. Ja biļetes vēl būs pieejamas, koncerta dienā pie pasākuma ieejas nr. 7 no plkst. 16:00. būs biļešu kase, kur biļetes cena būs 55 EUR. Kasē varēs norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu kartēm.
Bērni līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) koncertu vecāku pavadībā apmeklē bez maksas.
Biļete derīga vienreizējai ieejai pasākuma teritorijā. Atstājot pasākuma teritoriju, biļete nav derīga atkārtotai ieejai pasākumā.
Koncerta teritorijā būs iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm. Koncerta norises vietā varēs iegādāties arī “Prāta Vētras” suvenīrus un izbaudīt tirgotāju sagatavotās uzkodas un dzērienus.
Koncerta sākums
Ieeja koncerta teritorijā no plkst. 17:00. Koncerta sākums plkst. 19:00. Koncertam būs divi īpašie viesi – Emilija un Chris Noah.
Organizatori lūdz koncerta norises vietā ierasties laikus un būt pacietīgiem. Plaši apmeklētos pasākumos katra darbība aizņem vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude, ēdienu un dzērienu iegāde, utt. Pasākumā netiks nodrošināta mantu glabātuve.
Nokļūšanai koncerta teritorijā paredzētas 7 ieejas, tajā skaitā atsevišķa VIP ieeja. Ar Mežaparka Lielās estrādes ieeju plānu var iepazīties pievienotajā pasākuma norises vietas kartē. Ja pie kādas no ieejām novērojams liels cilvēku skaits, lūgums izmantot iepriekšējo vai nākamo ieeju.
Koncertā ir paredzētas tikai STĀVVIETAS. Atsevišķas sēdvietas tiek nodrošinātas tikai pie teritorijā esošajām ēdināšanas vietām. Lūgums ņemt vērā, ka lielā apmeklētāju skaita dēļ apsardzes darbinieki var jebkurā laikā lūgt noņemt izklātos pledus un sedziņas. Koncerta norises vietā nav atļauts aizņemt vai rezervēt vietu ar piknika segu (vai ko līdzīgu) un/vai atstāt to bez uzraudzības. Šie noteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu koncerta dalībnieku un apmeklētāju drošību, tāpēc koncerta organizatori jau iepriekš pateicas par sadarbību.
Fanu zona
Visos “Pirmās dienas tūre” koncertos skatuves priekšā atrodas fanu zona. Tā ir sadalīta A pusē (atrodas kreisajā pusē ar skatu uz skatuvi) un B pusē (atrodas labajā pusē ar skatu uz skatuvi). Fanu zonas ir identiskas. Fanu zonas var atpazīt sekojot norādēm pie skatuves un uz ekrāniem par ieejām fanu zonā. Aicinājums uz fanu zonu doties laikus, jo pie to ieejām atkārtoti tiks skenētas koncerta biļetes un piekļuve tām koncerta laikā var būt apgrūtināta.
Fanu zonā aizliegts ienest ēdienus un alkoholiskos dzērienus.
Brīdinām, ka fanu zonā ir paaugstināts zemo frekvenču skaņas līmenis, kas var izraisīt spiedienu krūšu rajonā vai galvassāpes. Sajūtot šādus simptomus, lūdzam atkāpties no skaņu pastiprinošās skandas par vairākiem metriem.
VIP zona
VIP zona atrodas pa labi no skatuves estrādei pieguļošā meža teritorijā. Pie 4. vārtiem VIP biļešu īpašniekiem paredzēta atsevišķa skreja, bet ieejai var izmantot arī citus vārtus. VIP zonas biļešu īpašnieki koncertu aicināti baudīt no FANU zonas B, kur ir vislabākā redzamība. Jāņem vērā, ka fanu zonā aizliegts ienest ēdienus un alkoholiskos dzērienus.
WC
Labierīcības koncerta apmeklētājiem atrodas ēkā zem skatītāju laukuma. Organizatori aicina sekot teritorijā izvietotajām norādēm.
Transports
Koncerta apmeklētājiem, plānojot nokļūšanu uz koncertu, jārēķinās ar ielu remontiem pa ceļam uz Mežaparku.
Organizatori aicina braukt ar tramvaju un vilcienu!
Lai nodrošinātu ērtu nokļūšanu uz pasākumu un mājupceļu pēc tā, organizatori ir parūpējušies, lai tiktu norīkoti papildu sabiedriskā transporta reisi - 11. tramvaja maršrutā gan pirms, gan pēc koncerta:
- pirms koncerta 11. tramvaja maršrutā papildreisi tiks organizēti no aptuveni plkst. 17.00. Tramvaji no pilsētas centra laika posmā no aptuveni plkst. 17.00 līdz 18.00 kursēs ar 7-8 minūšu intervālu, no 18:00 līdz 18:30 ar 5 minūšu intervālu, bet no 18.30 līdz 20.00 ar 2-3 minūšu kustības intervālu.
Pēc koncerta noslēguma 11. tramvaja maršrutā reisi tiks organizēti atbilstoši pasažieru plūsmai (aptuveni ar 3 minūšu kustības intervālu). Atgādinājums – arī šajos reisos braukšanas biļete ir jāreģistrē.
Tāpat tiek organizēti arī vilciena papildreisi pēc koncerta uz Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju no stacijas “Mangaļi”. Vilcieni no stacijas “Mangaļi” aties plkst. 00:38, 00:58 un 1:18.
Velosipēdus un citus braucamrīkus (skeitbordus, elektriskos skūterus) varēs novietot īpaši ierīkotā “Balcia Insurance” City Combo novietnē, kura atrodas pie Mežaparka Lielās estrādes starp 6. un 7. ieejas vārtiem. Braucamrīku ķiveres arī iespējams atstāt “Balcia Insurance” City Combo novietnē.
Koncerta apmeklētāji aicināti automašīnas novietot pilsētas autostāvvietās un ielās atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Organizatori piedāvā iegādāties arī īpašu VIP autostāvvietu, kas atrodas vistuvāk estrādei. Autostāvvietas biļeti var iegādāties ekase.lv.
Lai atvieglotu pārvietošanos uz un no Lielās estrādes cilvēkiem ratiņkrēslos un ar kustību traucējumiem, nodrošinām Sarkanā krusta automašīnu, kas nepārtraukti vai pēc vajadzības pārvietosies no Mores ielas 22 jeb “Šašliki Mangaļos” līdz estrādei pirms koncerta un tieši tāpat pēc koncerta no estrādes līdz Mores ielai 22. Gadījumā, ja vēlaties braukt ar savu automašīnu, tad aicinām izmantot autostāvvietu, kas būs ierīkota Mežaparka Lielajā pļavā. Iebraukšana autostāvvietā būs iespējama tikai pa iebraucamo ceļu no Viestura prospekta autostāvvietas “Mežaparks” (skatīt shēmu kartē). Iebraukt Lielās pļavas autostāvvietā varēs tikai caur šo iebrauktuvi, uzrādot CSDD izsniegto Invalīdu stāvvietas karti + koncerta biļeti “Cilvēks ratiņkrēslā” vai “Cilvēks ar invaliditāti”.
Drīkst ienest
Koncerta norises vietā drīkst ievest bērnu ratiņus un ienest zīdaiņu vai specializēto pārtiku, karogus (izņemot Krievijas un Baltkrievijas karogus), fanu plakātus, tukšas ūdens pudeles - teritorijā ir pieejami ūdens brīvkrāni (izņemot metāla pudeles). Pie ieejas koncerta teritorijā apsardzes darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt mantas un likt atstāt pie ieejas visu, kas pēc apsardzes darbinieku domām var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai koncerta norisei.
Nedrīkst ienest
Koncerta norises vietā nedrīkst ienest lietussargus, “selfijstikus”, foto un video apartūras statīvus, saliekamos krēsliņus, visu veidu dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no iepakojuma), izņemot bērnu un specializēto pārtiku, profesionālu foto, video un audio aparatūru (izņemot ar pasākuma organizatora īpašu atļauju), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzeriekārtas, bīstamas vielas un priekšmetus, ķiveres, skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus un inventāru, dzīvniekus. Kā arī visu veidu ieročus un pašaizsardzības ierīces, dūmu sveces un jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas, viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas, radioaktīvus materiālus, narkotiskās un psihotropās vielas, taures, svilpes, bungas un citas skaņas pastiprināšanas ierīces, radio raidītājus, kā arī to kātus no jebkāda materiāla (piemēram, koka kāti, makšķerkāti u.tml.), apģērbu un tā elementus, kas attēlo Krievijas Federācijas un Baltkrievijas simboliku un/vai var raisīt provokācijas un nekārtības koncertā, lielgabarīta lietas un somas (tilpums lielāks par 5 litriem), lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus u.c.), piepūšamus balonus, jebkuru citu objektu, kas pēc organizatora domām var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai koncerta norisei.
Citi ierobežojumi un informācija
Pasākuma teritorijā iespējamas novērošanas un/vai video kameras. Pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt veikts foto, video un/ vai audio ieraksts, kurā viņš var tikt filmēts un fotogrāfēts kā pasākuma apmeklētājs. Šāds materiāls turpmāk var tikt izmantots jebkādos, t.sk. komerciālos nolūkos bez apmeklētāja atļaujas.
Pasākuma teritorijā aizliegts smēķēt tam neparedzētās vietās. Šis ierobežojums attiecas uz visa veida cigaretēm, t.sk. e-cigaretēm, vape, iqos, salt u. tml. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā apsardzes darbinieks ir tiesīgs lūgt pamest koncerta teritoriju.