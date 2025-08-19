Desmit gadu jubileja Abgunstes muižas festivālam – pārsteidzoša pasaules noskaņu burvība
Par godu desmitajiem muižas svētkiem noslēdzies Abgunstes muižas (Jelgavas novadā) 10 dienu festivāls, kas norisinājās no 8. līdz 17. augustam. ...
FOTO: Abgunstes muižas festivāls krāšņi nosvinējis 10. jubileju
Par godu desmitajiem muižas svētkiem noslēdzies Abgunstes muižas (Jelgavas novadā) 10 dienu festivāls, kas norisinājās no 8. līdz 17. augustam. Katras dienas tematika bija veltīta kādas zemes noskaņām mūzikā, tērpos un virtuves baudījumā, radot īsteni autentiskas asociācijas ar Latīņameriku, Franciju, Mežonīgajiem rietumiem vai Kaukāza valstīm.
Viesu patiesā apbrīna par muižas saimnieku spēju katru dienu pārvērst muižas pagalmu jaunā un unikālā noskaņā ļāva arī pašu organizatoriem īstenot sākotnējo ideju – radīt festivālu, kas kļūtu par neaizmirstamu pasākumu Latvijas mērogā.
Festivāla laikā Abgunste spēja radīt pārsteidzošu viesmīlības atmosfēru, piemēram, radot 33 metrus garu galdu, rotātu ar granātāboliem, vīnogām, sveču un sarkaniem ziediem, kas vija cauri oranžērijām, lai atdzīvinātu kaukāza vakariņošanas tradīciju. Tur tika baudīti vietējie ēdieni, notika dejas un izskanēja duduka spēle, kas radīja gaismas virteņu iespaidu.
Muižas pagalms tika pārveidots, lai katru dienu pārstāvētu citu valsti. Francijas noskaņu papildināja Parīzes karuselis un dzīvas skulptūras, Latīņamerikas – brazīļu deju šovi, sambas un tango apmācības, košas rotas un kaktusi, savukārt Mežonīgie rietumi piedāvāja indiāņu klātbūtni, antīkus auto, zirgu priekšnesumus un kantrī dejas. Pārsteigums netrūka arī ar Kaukāza noskaņām, ko papildināja vīnogu, granātābolu un rožu bagātība. Svētku laikā tika piedāvāti arī latvju danči un citas latviskas aktivitātes, kā arī "Labvēlīgā tipa" koncerts.
Festivāls noslēdzās 17. augustā ar tematiku “Apkārt pasaulei”, turpinot tradicionālo Abgunstes muižas svētku kulmināciju – ugunsskulptūras iedegšanu. Šogad tās autors bija Rūdis Pētersons, kurš veidoja keramikas kaķi muižas cepļa kalnā.
Muižas saimnieki Jānis un Asnāte Avotnieki šajā svētku laikā arī piedalījās kā tēli, atbilstoši katras dienas tematikai, un tas piešķīra vēl lielāku unikālitāti šim pasākumam. Šis festivāls ir ne tikai lieliska organizatoriskā pieredze, bet arī iespēja ikvienam piedzīvot krāšņus svētkus Abgunstē.
Ar katru gadu Abgunstes muižas svētki piesaista arvien vairāk apmeklētāju, kas vēlas ne tikai baudīt festivālu atmosfēru, bet arī piedalīties tajā ar saviem tērpiem, tādējādi papildinot un bagātinot šo unikālo pasākumu.