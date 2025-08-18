Princis Harijs slepeni noliek vēstuli pie memoriāla - žests izlīguma virzienā ar ģimeni
Karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla piektdien Stafordšīrā piedalījās valsts piemiņas ceremonijā, atzīmējot Uzvaru pār Japānu dienas 80. gadadienu. Pēc viņu aiziešanas Nacionālajā memoriālu arboretumā slepeni tika ievietota arī prinča Harija vēstule.
Piektdien karaļa un karalienes klātbūtnē Stafordšīrā notika valsts piemiņas dievkalpojums. Kļuvis zināms, ka karaļa jaunākais dēls tajā pašā dienā ar drauga palīdzību slepeni nogādājis vēstuli un vainagu pie Birmas Zvaigznes memoriāla. Harija draugs rīkojies pēc Saseksas hercoga norādījumiem.
Cieņas apliecinājums tika nolikts pēc tam, kad karalis un karaliene bija devušies prom, lai tas neaizēnotu oficiālo piemiņas ceremoniju. Šis solis tiek uzskatīts par nozīmīgu signālu, ka Harijs vēlas salabt ar ģimeni.
Rakstītajā vēstījumā, kas bija rotāts ar karaļnama ģerboni, princis īpaši pieminēja savu vectēvu, princi Filipu.
Desmit gadus britu armijā dienējušais Harijs rakstīja: “Man šī gadadiena nes līdzi papildu nozīmi. Mans vectēvs, Edinburgas hercogs princis Filips, dienēja Klusā okeāna karā. Viņš par šiem gadiem runāja ar klusu pazemību, bet es zinu, cik dziļi viņš cienīja visus, kas cīnījās viņam līdzās. Šodien, domājot par viņu, domāju arī par jums visiem, par kopīgi pārdzīvotajām grūtībām, saiknēm un mantojumu, ko atstājat.”
Harijs noslēdza: “Esmu pazemīgs jūsu piemēra priekšā, lepns par jūsu kalpošanu un uzticību un dziļi pateicīgs par visu, ko esat izturējuši. Jūsu stāsts ir mūsu kopīgā vēsture, un tas nekad nedrīkst tikt aizmirsts. Ar visdziļāko cieņu – paldies.”
Šis fakts nāca klajā pēc tam, kad piemiņas dievkalpojuma laikā karalis un karaliene tika līdz sirds dziļumiem aizkustināti, uzklausot veterānu stāstus par 80 gadus seniem notikumiem. Ceremoniju kuplināja divi lidmašīnu pārlidojumi, klusuma brīdis, muzikāli priekšnesumi un veterānu liecības.