Grupa "Prāta Vētra" Daugavpilī, 2025. gads
Sestdien, 16. augustā Daugavpils stadionā “Lokomotīve” izskanēja “Prāta Vētras” “Pirmās dienas tūres” Latgales koncerts.
FOTO: "Prāta Vētra" saviļņo Daugavpili
Koncertu stadionā izbaudīja gandrīz 10 tūkstoši daugavpiliešu un pilsētas viesu. Daugavpils ir vienīgā pilsēta, kur koncerts notiek stadionā.
“”Pirmās dienas tūres” Daugavpils koncerts bija ļoti pacilājošs, nonācām no skatuves ar smaidu uz lūpām - šovs izdevās, “Veronikā” tā izdejojāmies, šķita, ka ģitārām visas stīgas aizies pa gaisu! Divarpus stundu ilgais šovs beidzās pārāk ātri un atvadīties bija iespējams tikai zinot, ka drīz tiksimies! Paldies, Latgale, sajutām jūsu sirsnību un viesmīlību! Mūsu Māris pat izlēma pie jums vēl uzkavēties - nebrīnieties, ja šodien sastapsiet viņu pie kāda ezera ar makšķeri rokās”, ar koncerta emocijām dalās “Prāta Vētra”.
Jau šonedēļ, 23.augustā notiks "Pirmās dienas tūres" noslēguma koncerts Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē. Koncertu atklās divi īpašie viesi - Chris Noah ar pavadošo sastāvu un “X-Faktora” uzvarētāja un 2025. gada jaunās mākslinieces balvas ieguvēja, Emilija, kurai šodien iznākusi dziesma "Pašam būt", kas klausāma visos straumēšanas servisos. Ieeja “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncertā no plkst. 17:00. Emilija atklās vakaru jau plkst. 19:00. Biļetes uz koncertu joprojām pieejamas ekase.lv. Grupa aicina biļešu iegādi neatstāt uz pēdējo brīdi, jo to atlicis pavisam nedaudz.
“Pirmās dienas tūri” visā Latvijā piedāvā Mītavas bezalkoholiskais alus, atbalsta Signet banka, DSV, Storent, Samsung, Balcia, CityBee, Neste, žurnāls "Pastaiga", ziņu portāls Delfi, TV3 Group, JCDecaux, Dienas Mediji, inbox.lv, Radio TEV un radio EHR Latviešu Hiti. “Neticamā kārtā jau pienākusi tūres noslēguma nedēļa! Mums priekšā pamatīgi gatavošanās darbi, jo Rīgas koncertā parasti veidojam arī koncertierakstu, visam jābūt labākajā formā. Paldies visām tehniskajām komandām un sadarbības partneriem, kuras palīdz realizēt šo koncertšovu”, turpina grupa.
