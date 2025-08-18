Festivāli
Šodien 10:54
Jūrmalas Krāsu skrējiens Kauguru parkā - 24. augustā
24. augustā Kauguru parkā jau desmito reizi notiks starptautiskais Jūrmalas Krāsu skrējiens – 5 km skrējiens, kas pārvēršas par košu festivālu ar krāsu un putu punktiem, mūziku un pārsteigumiem. Pasākums ir daļa no pasaulē populārā The Color Run koncepta, kas šogad svin 10 gadu jubileju un katru gadu pulcē vairāk nekā astoņus miljonus dalībnieku.
Skrējienā var piedalīties ikviens – bez vecuma ierobežojuma. Distancē būs četri krāsu punkti un viens putu punkts, bērniem – atsevišķi skrējieni pirms galvenā starta. Papildus notiks arī “Zumbas” meistarklases ar treneriem no Baltijas valstīm. Skrējienā tiek izmantotas 100% dabīgas, nekaitīgas pārtikas krāsvielas, un obligātais apģērbs ir baltā krāsā.
Dalība Jūrmalas iedzīvotājiem ar karti – bez maksas. Iepriekšējā reģistrācija līdz 22. augustam, vietnē www.baltijasmaratoni.lv iespējams iepazīties arī ar nolikumu un trasēm. Reģistrēties varēs arī pasākuma dienā uz vietas.
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts – attēli būs pieejami www.baltijasmaratoni.lv. Dalībniekiem būs iespēja laimēt lidojumus uz Stambulu.