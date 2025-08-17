FOTO: enerģiskā "Prāta vētra" pieskandina Daugavpili! Aizvadīts priekšpēdējais "Pirmās dienas tūres" koncerts

"Prāta vētra" koncerts Daugavpils stadionā "Lokomotīve" 2025. gada augustā
Daugavpils stadionā "Lokomotīve" 16. augusta vakarā notika grupas "Prāta vētra" priekšpēdējais "Pirmās dienas tūres" koncerts.
Šis bija ceturtais no pieciem grupas "Prāta Vētras" koncertiem "Pirmās dienas tūrē".
Jau ziņots, ka 26. jūlijā grupa "Prāta vētra" Jelgavā ar iespaidīgu šovu uzsāka savu “Pirmās dienas tūri”. Atklāšanas koncertā pulcējās tūkstošiem jelgavnieku un pilsētas viesu.
Šovasar "Prāta Vētra" dosies "Pirmās dienas tūrē", uzstājoties piecās Latvijas pilsētās - Jelgavā, Valmierā (2. augustā), Ventspilī (9. augustā), Daugavpilī ( 16. augustā) un Rīgā (23. augustā). "Prāta Vētra" turneja jau tradicionāli iesākās grupas dzimtajā pilsētā Jelgavā.
Nokļūšanai koncerta teritorijā bija paredzētas divas ieejas: no Jelgavas ielas puses un no Puškina ielas puses. Ieeja koncerta teritorijā sākās no plkst.18. Koncerta sākums bija ieplānots plkst.20. Koncerta īpašais viesis bija mūziķis "Chris Noah" ar pavadošo grupu.
Koncerta apmeklētāji varēja iegādāties arī "Prāta vētras" suvenīrus un tirgotāju sagatavotās uzkodas un dzērienus.