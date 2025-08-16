Filmas "Ducis ir lētāk" zvaigzne Alisona Stonere pēc 20 gadiem šovbiznesā attapās ar tukšu bankas kontu
Bijusī bērnu zvaigzne Alisona Stonere, kas gandrīz 20 gadus pavadījusi šovbiznesā, kādu dienu pārbaudīja savu bankas kontu, cerot atrast tur vairāk nekā miljonu ASV dolāru – taču konts bija tukšs.
Stonere, 32 gadus veca aktrise un dejotāja, kuru pazīst pēc lomām tādās filmās kā "Ducis ir lētāk" un "Camp Rock", jau no 3 gadu vecuma bija aktīvi piedalījusies šovbiznesā. Tomēr pēc tam, kad viņa bija "audzināta, lai tiktu pārdota", viņas bankas kontā nebija neviena dolāra.
"Pat ja es biju ļoti taupīga, ir daudz juridisku nišu, kas ļauj bērnu naudu apstrādāt nepareizi. Pat cilvēki, kas domā, ka rīkojas labu nodomu vadīti, bieži nesaprot šovbiznesa struktūras," teica Stonere.
"Man bija šoks pamosties un redzēt nulli kontā," viņa atklāja. "Es biju pilnīgā noraidījumā. Baidījos par savu nākotni. Domāju: ja man jau vienreiz bija jāpiekrāpj, vai es varu atkal tikt izmantota? Vai man ir spējas un dzīves prasmes izkļūt no šīs industrijas?"
Stonere un viņas vecākā māsa izpētīja vecos dokumentus, lai noskaidrotu, kā šī situācija radusies. Viņas atklāja, ka Stoneres komanda bija nepareizi apstrādājusi finanses un izšķērdējusi naudu dārgos dāvinājumos. Viņas māte, kas bija "karjeras grāmatvede", maksāja sev mēneša algu un veica "vienreizējus maksājumus" vairākos tūkstošos dolāru. Turklāt bija arī dārgi izdevumi, lai uzturētu veiksmīgu karjeru Holivudā.
Stonere rakstīja, ka 15 gadi darba pārvērtās par "sabrukušu kāršu namiem". "Daudzi mākslinieki zaudē naudu, tērējot daudz laika un enerģijas, tikai lai beigās tiktu noraidīti. Radošā industrija lielākoties ir neapmaksāts darbs. Bērniem tiek pieņemts, ka viņi to dara izklaides pēc, jo viņi nav galvenie iztikas pelnītāji," viņa sacīja.
Visbeidzot, Stonere nolēma neveikt tiesiskas darbības, piebilstot: "Es nevaru sadedzināt tiltu ar savu māti."
"Es sāku uzstāties no 3 gadu vecuma," atcerējās Stonere. "Man nebija nekādu ambīciju sekot šai industrijai. Un tomēr bija aģenti, vadītāji un kastinga režisori, kuri pieraduši redzēt bērnus caur šo procesu, gandrīz kā caur transporta lentu, kļūstot par iepakotiem produktiem auditorijai."
Stonere samaksāja augstu cenu, augot sabiedrības acu priekšā. Saskaroties ar vajātājiem, nolaupīšanas plāniem, smagiem darba grafikiem un pārmērīgām prasībām, viņa sāka mocīties ar ēšanas traucējumiem.
"Es redzēju forumus un komentārus, kur cilvēki kritizēja manu izskatu, it kā tas būtu saistīts ar manu talantu, spējām strādāt un manu iekšējo vērtību," viņa teica. "Es arī vēlējos izpildīt industrijas vēlmes."
Viņas nesen izdotā memuārā atklāts, ka Stonere gatavojās piedalīties "Bada spēlēs", kamēr cīnījās ar ēšanas traucējumiem. 17 gadu vecumā viņa pārliecināja "pasaulslaveno medicīnisko svara zaudēšanas nometni" palīdzēt viņai uzlabot muskuļu masu filmēšanai, nevis zaudēt svaru. Tomēr, izmisīgi vēlēdamās iegūt Katnisas lomu, viņa nonāca "izsalkuma režīmā", līdz veica "lielāko pārēšanās reizi dzīvē." Lomu visbeidzot ieguva Dženifera Lorensa.
Stonere tika mudināta turpināt savu karjeru. Viņa aprakstīja, ka daudziem izpildītājiem 18 gadi ir "derīguma termiņš", taču viņas ķermenis piedzīvoja smagas izmaiņas, tostarp svara un ādas problēmas, kā arī mentālās veselības grūtības.
"Patiesība ir tāda, ka bieži, kad cīnies par ļoti konkurētspējīgām lomām, šķiet, ka nekad nebūs labais brīdis rūpēties par sevi. Tu esi gatavs upurēt visu, lai iegūtu savu vietu... Man bija jācenšas atgriezties uz pareizā ceļa, ja es gribēju jebkādu nākotni industrijā," viņa teica.
17 gadu vecumā Stonere meklēja profesionālu palīdzību. Viņa arī atklāja, ka ar vecumu viņai bija neērti spēlēt aizraujošas un provokatīvas lomas filmās.
Mūsdienās Stonere ir Movement Genius, tiešsaistes platformas, kas cenšas padarīt garīgās veselības atbalstu pieejamāku, dibinātāja.