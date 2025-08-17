"Man vēl nekādi mierīgie pensijas gadi nav pienākuši!" - Olga Dreģe sparīgi atgriežas darbā teātrī
Latvijas skatuves un kino zvaigzne Olga Dreģe ar priekā dzirkstošām acīm pēc skaisti pavadītām vasaras brīvdienām atgriezusies darbos Dailes teātrī, kur viņa spēlēs jau 64. sezonu!
Uz žurnāla "Kas Jauns" jautājumu, kā izdzīvojusies pa vasaru un ko skaistu pieredzējusi, 87 gadus vecā Olga Dreģe izsaucas: “Pa dziesmusvētkiem!” Aktrise lepojas, ka XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos dziedāja viņas mazdēls Justs. “Es biju tāāāds fans Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas korim, kuru vada diriģents Edgars Vītols! Sekoju līdzi visiem viņa koncertiem – gan Botāniskajā dārzā, gan citās vietās –, izskrējos pa dziesmusvētkiem riktīgi! Jūsmoju arī par mūsu jauno kolēģi Eduardu Rediko no "Meža gulbjiem", kurš vadīja programmu un solo nodziedāja, arī par Artūru Skrastiņu un Ilzīti nopriecājos. Un, protams, mans māsasdēls diriģents Normunds Dreģis! Viņš taču bija pie prezidenta, viņam bija arēnā koncerts – tā bija viņa realizētā ideja sapulcināt vienā koncertā tūkstoš orķestrantu. Es tiešām biju bezgala aplaimota,” stāsta Olga Dreģe, atzīdamās, ka bijis jāsadzīvo arī ar raizēm un rūpēm par tuviniekiem.
Viņa tomēr uzsvaru liek uz pozitīvo. “5. jūlijā Rīgas māsai nosvinējām 91. dzimšanas dienu, un viņas dēls Normunds Dreģis uzrīkoja ārkārtīgi skaistu pasākumu. Pirms tam lauku māsas mazmeitai bija 9. klases izlaidums, kurā arī visi sabraucām. Pēc tam meitas ģimene aizbrauca ceļojumā uz Norvēģiju, un es tajā laikā, dzīvojot viņu mājvietā, katru dienu tiku priecināta ar brīnišķīgo Norvēģijas ainavu fotogrāfijām. Gluži kā pati būtu izceļojusies! Vasara, tiešām skaista un patīkama, paskrēja nemanot!”
Aktrise Olga Dreģe - teātrī, kino un dzīvē
Šajā sezonā Dreģei būs viena jauna loma, ko apgūt. “Tas būs pavasarī pie poļu režisora. Taču darāmā man pietiks, jo vēl jau daudz arī ir veco lomu – spēlēju "Spīdolas naktī", "Brandā", "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem". Man vēl nekādi mierīgie pensijas gadi nav pienākuši,” enerģiski teic tautā iemīļotā aktrise Olga Dreģe.
