No raidījumu vadītājas līdz jogas skolotājai: ko šodien dara bijusī TV dīva Baiba Kranāte
Bijusī TV dīva un aktrise Baiba Kranāte pēc televīzijas karjeras beigām savu dzīvi veltījusi jogai, kursiem, semināriem un garīgām sarunām.
Baiba Kranāte, kura plašu atpazīstamību ieguva kā televīzijas dīva un raidījumu vadītāja, pēc darbības beigām medijos pievērsusies jogai un garīgām praksēm. 2003. gadā viņa nodibināja studiju un projektu “YogaLifeArt", kuru vada joprojām. Šodien Baiba sevi raksturo kā “jogas pasniedzēju, aktrisi, kas iemieso skaistumu, gudrību un dievišķo sievišķību”.
Kā norādīts viņas mājaslapā, savās nodarbībās Baiba māca cilvēkiem atrast savu unikālo ceļu uz gudrību: “Es ticu un strādāju ar mūsu daudzdimensionālajiem aspektiem. Vienmēr esmu bijusi ziņkārīga saprast, kas ir Visums, cilvēce un kāpēc mēs esam šeit. Atbildes vienmēr esmu meklējusi metafizikā. Satiekot savu pirmo jogas skolotāju, es sapratu: jā, šeit es varu atrast atbildes uz daudziem jautājumiem… Gadu gaitā esmu praktizējusi un izzinājusi dažādus jogas stilus un citas garīgās prakses, tiku svētīta ar iespēju satikt daudzus izcilus skolotājus no dažādām tradīcijām, ceļot, iepazīt cilvēkus un vietas visā mūsu skaistajā planētā.”
No 2010. līdz 2012. gadam Baiba vadīja seminārus ģimenes ārstiem Latvijas desmit lielākajās pilsētās kopā ar mugurkaula un sāpju speciālistiem — to viņa sauc par savu ieguldījumu Jaunās ēras medicīnas radīšanā.
Baiba ir arī sertificēta Time Line Healing Meditation dziedniece. Viņa izmanto zināšanas par arhetipiem, astroloģiju (tās evolucionāro virzienu), aurasomu, ēteriskajām eļļām un vairāk nekā desmit citām dziedināšanas metodēm.
Viņa ir ļoti aktīva sociālajos tīklos, daloties ar ieskatu savās nodarbībās un praksēs, kā arī runājot par tēmām, kas saistītas ar meditāciju, enerģijas aktivizāciju, attiecībām, garīgās izaugsmes procesiem un dziedināšanas rituāliem.
Jāatzīmē, ka Baiba īpaši aktīva bija arī Covid-19 pandēmijas laikā, sociālajos tīklos paužot kritisku attieksmi pret vakcināciju un vairākkārt apšaubot Covid-19 eksistenci. Tāpat viņa publiski pauda neapmierinātību ar Ukrainas simbolikas plašo klātbūtni pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Mēnesi pēc kara sākuma savā “Facebook” profilā viņa rakstīja: “Vo šitas ir bļāviens... Nopirku rjaženku – vajadzēja ugunīgās enerģijas ķermenī sabalansēt. Un tikai pie korķīša vaļā skrūvēšanas ieraudzīju, ka to tagad sauc par "ukraiņu tradicionālo". Aaaaa, es vairs šito nevaru izturēt. [..] Iebraucu aizvakar Siguldā – vienā pusē šilte "Sigulda", otrā pusē "слава Украине, слава героям"... Viss... Jūs izdzirdat beidzot arī no manis vārdus, ko nekad neesmu teikusi: "aitu bars".”
Neskatoties uz sabiedrībā raisītajām asajām diskusijām un pretrunīgajiem izteikumiem, Baiba turpina savu izvēlēto ceļu, un televīzijā viņas atgriešanās, šķiet, pagaidām nav gaidāma.