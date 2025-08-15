Skatītāji atvadās no Kerijas Bredšovas: fani asi kritizē "Un tā tas laiks paiet..." finālu
Pēc vairāk nekā divām desmitgadēm, divām filmām un trim atgriešanās sezonām Kerijas Bredšovas stāsts ir noslēdzies. HBO seriāla “Un tā tas laiks paiet...” (And Just Like That) trešā sezona aizvēra vienu no televīzijas ikoniskākajām lappusēm — taču fināls izraisīja vairāk vilšanos nekā ovācijas.
Daudzi seriāla “Sekss un lielpilsēta” fani bija patiesi sajūsmināti, kad tika paziņots par “Un tā tas laiks paiet...” atgriešanos. Pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma skatītājiem šķita aizraujoši atkal redzēt Keriju, Mirandu un Šarloti uz ekrāna, turpinot stāstu par viņu dzīvi pēc piecdesmit.
Tomēr fināls un ikoniskās Kerijas Bredšovas pēdējais cēliens izraisīja asas diskusijas pat lielākajos “Sekss un lielpilsēta” cienītāju pulciņos. Daudzi skatītāji pauda vilšanos par pēdējo sēriju “Party of One”, kurā bija vairāki absurdi brīži, tostarp farsiska Pateicības diena ar Z paaudzes pārstāvi, kurš cieš no laktozes nepanesības un aizdambē Mirandas tualeti — skatītāji šo ainu nodēvēja par “pretīgu”.
Sezonas noslēgumā Kerija samierinās ar domu būt vienai pēc gadiem ilgiem romantiskiem kāpumiem un kritumiem. Skatītāji internetā pauda sašutumu, ka fināls sabojājis “Sekss un lielpilsēta” oriģinālo mantojumu: “Seriāls kļuva pārmērīgi woke un vairs nebija loģikas”, “Neesmu pret to, ka Kerija paliek viena — tā ir daudzu 50–60 gadus vecu sieviešu realitāte. Bet woke bija par daudz. Katra saruna bija saspringta. Visas sezonas laikā ne reizi nesasmējos”, “Pēc sešām sezonām, divām filmām un trim atgriešanās sezonām — tāds noslēgums? Fani un tēli bija pelnījuši daudz vairāk”.
Seriāls jau iepriekš izraisīja strīdus ar sižeta pavērsieniem — piemēram, Mirandas krāpšanos ar nebināro komiķi Če Diazu vai Kerijas pārsteidzošo atzīšanos, ka viņas dzīves mīlestība Misters Lieliskais bijis “kļūda”.
Noslēdzošajā sērijā Kerija apzinās, ka, iespējams, būs viena uz visu atlikušo dzīvi, un saka Šarlotei: “Tā nav traģēdija, tā ir realitāte.”
Seriāla veidotājs Maikls Patriks Kings šomēnes paziņoja, ka seriāls beidzas ar trešo sezonu. Viņš uzsvēra, ka tas esot “skaists brīdis apstāšanās punktam” un pateicās skatītājiem par gadu gaitā sniegto atbalstu.
Sāra Džesika Pārkere savā atvadu ierakstā Kerijai Bredšovai raksturoja viņas 27 gadus ilgo ceļojumu — mīlestību, zaudējumus, pārmaiņas un uzticību Ņujorkai — un pateicās skatītājiem par šo laiku.
Tomēr daudzi fani palika neapmierināti ar to, kā stāsts noslēgts, un uzskata, ka “Un tā tas laiks paiet...” ir “sagrozījis” oriģinālā seriāla garu un tēlus, kas reiz bija mīļi miljoniem skatītāju.
Ieskats seriāla "Un tā tas laiks paiet..." trešajā sezonā
