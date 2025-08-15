78 gadu vecumā mirusi miljardiera Džefa Bezosa māte
78 gadu vecumā mūžībā devusies miljardiera, “Amazon” dibinātāja Džefa Bezosa māte Džekija Bezosa.
Bezosa ģimenes fonds, ko viņa izveidoja kopā ar dēlu, ceturtdien, 14. augustā, paziņoja par viņas nāvi. “Amazon” dibinātājs, 61 gadu vecais Džefs Bezoss, savos sociālajos tīklos ievietoja piemiņas ierakstu, atklājot, ka māte mirusi “pēc ilgas cīņas ar Levi ķermenīšu demences”.
“Viņa aizgāja šodien, viņai līdzās bija daudzi no mums, kas viņu mīlēja — viņas bērni, mazbērni un mans tētis,” viņš rakstīja. “Zinu, ka viņa sajuta mūsu mīlestību pēdējos mirkļos. Mums visiem bija milzīga laime būt viņas dzīvē. Es viņu mūžam glabāšu savā sirdī.”
Levi ķermenīšu demence ir progresējoša neirodeģeneratīva saslimšana, kas raksturojas ar progresējošu demenci un fluktuējošiem apziņas traucējumiem, kā arī asociējas ar redzes halucinācijām un/vai parkinsonismu. Džekijai slimība tika diagnosticēta 2020. gadā.
Savā ierakstā Džefs Bezoss atcerējās mātes mīlestību: “Viņas pieaugušo dzīve sākās mazliet agrāk, kad viņa 17 gadu vecumā kļuva par manu mammu. Tas noteikti nebija viegli, bet viņa visu paveica. Viņa ar sirds degsmi uzņēmās mani mīlēt, pēc dažiem gadiem mūsu komandai pievienoja manu lielisko tēti, un tad — manu māsu un brāli. Pārējo mūžu šis saraksts ar cilvēkiem, kurus mīlēt, sargāt un aprūpēt, tikai pieauga. Viņa vienmēr deva daudz vairāk, nekā jebkad prasīja pretī.”
Viņa sieva Lorena Sančesa Bezosa komentārā piebilda: “Mums viņas ļoti pietrūks. Mīlu tevi.”
Ziedu vietā ģimene aicina atbalstīt kādu sev nozīmīgu labdarības organizāciju vai arī veikt vienkāršu labestības žestu viņas piemiņai.