Vācu rokgrupa "Guano Apes" atceļ rudenī Rīgā paredzēto koncertu
Šoruden, 7. novembrī, Rīgā paredzēto koncertu atcēlusi vācu rokgrupa "Guano Apes", kas nedosies paredzētajā koncertturnejā "Free The Monkey 2025"
"Mēs ļoti vēlējāmies svinēt kopā ar jums, taču diemžēl mums šodien jāpaziņo, ka plānotā “Free the Monkey” turneja nenotiks ilgstošu balss problēmu dēļ. Mēs paši par to esam ļoti sarūgtināti, un varat būt droši – šis lēmums netika pieņemts viegli. Turnejas atcelšana patiešām bija pēdējais līdzeklis. Tomēr pārcelt to vēlreiz, neesot pārliecinātiem, vai un kad tā vispār varētu notikt, mums nešķita pareizi vai godīgi pret jums," teikts grupas paziņojumā.
"Mums ļoti žēl par visu šo situāciju. Mēs bijām ārkārtīgi saviļņoti par šo turneju, un bija brīnišķīgi redzēt, cik daudzi no jums vēlējās apmeklēt koncertus - tik daudz, ka kopā ar mūsu lielisko koncertu aģentūru "FKP Scorpio" mums nācās vairākkārt mainīt norises vietas uz lielākām, un pat tad biļetes tika izpārdotas. Paldies! Protams, iegādātās biļetes var atgriezt. Lūdzu, sazinieties ar biļešu pārdevēju, pie kura tās iegādājāties. Mēs patiesi atvainojamies, ja šī atcelšana jums sagādā neērtības," piebilst "Guano Apes".
"Jūs mūs pazīstat – katrs no mums uz skatuves vienmēr dod 100 procentus. Šobrīd tas diemžēl nav iespējams, un nebūtu godīgi pret jums, ja mēs nespētu sniegt enerģijas pilnu šovu, pie kā esat pieraduši un ko patiešām esat pelnījuši. Veselība ir pirmajā vietā, un mums ir jāļauj pietiekami daudz laika atveseļošanai, lai atkal būtu gatavi uzstāties dzīvajos koncertos. Ceram uz jūsu sapratni."
Vācu alternatīvo grupu "Guano Apes" ar atpazīstamu skanējumu un nemainīgu vokālisti Sandru Nasiču priekšplānā pamatoti var saukt par roka skatuves ilgdzīvotājiem. "Guano Apes" kļuva slaveni ar tādiem hitiem kā "Open Your Eyes", "Lords Of The Boards", "You Can't Stop Me", kā arī "Big In Japan" kaverversiju. Grupa vairākas reizes bija uz izjukšanas robežas, taču atgriezās pie aktīvas koncertdarbības, katru reizi to papildinot ar jaunu albumu.